ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で8位だったイリア・マリニン（米国）が、華麗な足技を披露した。日本時間19日、米国代表のインスタグラムで公開された。

マリニンは団体戦でショートプログラム（SP）、フリーともに演技し、米国の金メダルに貢献。だが、個人戦ではSPで首位発進しながら、フリーで崩れて8位に終わった。

一部の米メディアから辛辣に報じられ、メンタル面が心配されていた21歳。米国代表のインスタグラムは日本時間19日、「もしイリア・マリニンがスケートをしていなかったら、彼はサッカーをしていた?!」として動画を公開した。

団体金メダルを首から下げ、華麗な足技を披露。「これは僕がスケートに熱中していなかったらやっていたことだね。ウォームアップのような感じでやるんだ。足を温めて心地よい状態にして、その日に備えるんだ」とコメントするマリニンの姿は、ファンを喜ばせた。

テクニックに、コメント欄では「さらに好きになった」「ステキなネックレスだね」「あなたはどのスポーツでも素晴らしい！」「素晴らしいテクニックだ」「多才な男」「サッカー選手としても素晴らしかっただろうね」「彼は完璧だ」「素晴らしいフットワーク」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）