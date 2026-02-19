やば…50代女性上司、ネットで20代と偽り男性から時計ゲット　相手に写真を要求されると驚愕の行動に

明らかに言動がおかしい上司の下で働くのはつらい。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）は、職場の女性上司について憤りを隠せないでいる。

この上司は「50代半ば」というから投稿者と同年代だ。しかしその勤務態度は褒められたものではなかった。

「毎日15分くらい遅刻してきて、有休も使わない。気が狂っているように騒ぎ立てる日々」

「20代女性部下をアバター扱いした」

さらには公私混同も甚だしかった。あろうことかネットで知り合った男性に「20代」と年齢を偽り、時計を贈ってもらったという。だが相手から「会えないかわりに、時計をつけてる写真を送って」と要求されると、上司は驚きの行動に出た。

「就職したばかりの職場の20代女性部下をアバター扱いした」

自分の嘘を取り繕うために、立場の弱い新人に自分の代わりをさせたのだ。金品を騙し取るロマンス詐欺もはびこる昨今、倫理的に褒められたものではない。

当然、巻き込まれた部下からしても迷惑だ。「辞めたくなった」と思うほどの心痛に見舞われたという。上司は性懲りなく同様の依頼をしたようだが、幸い「二度目はなんとか断った」と、自衛できたようだ。

部下の気持ちを踏みにじり、私情を押し通す上司だったが、その後鉄槌が下ったようだ。上司は「2年くらい前に働く場所だけ変更」になったという。しかし投稿者は腹の虫が収まらないでいる。

「懲りていない。減給もなく過ごしていておかしいだろと感じています」

職場が変わったとはいえ、コンプライアンス的に問題ありの人物がのうのうと働いている現状は、確かに理解できない。会社側の意識が問われるところだろう。

