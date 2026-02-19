◆フェブラリーＳ追い切り（１８日・美浦トレセン）

今年最初のＪＲＡ・Ｇ１、第４３回フェブラリーＳ（２２日、東京）の追い切りが１８日、東西トレセンで行われた。美浦ではシックスペンスがＷコースを軽快に追走併入。初タッグの戸崎が好感触を得た。

定年を１週間後に控える国枝調教師のラストＧ１。シックスペンスと初コンビを組む戸崎が、指揮官への感謝を胸に今年最初のビッグタイトルをつかみにいく。

最終追い切りは新鞍上を背に美浦・Ｗコースへ。道中は初めてとは思えないピタリとした折り合いで、前を行くルージュスエルテ（５歳２勝クラス）の３馬身ほど後ろを追走。内ではなく外に進路をとった直線では、国枝厩舎のシンボル・白いシャドーロールが横に並んで上下に揺れる。最後まで馬なりのまま６ハロン８１秒８―１１秒５で僚馬と併入。実に軽快な動きに戸崎は「良い馬で、状態もすごくいいという感触でした。すごく乗りやすかったですし、気持ち良さそうにのびのびと走ることができました」と手綱から伝わる好感触にうなずいた。

前走のチャンピオンズＣは道中で折り合いを欠いて１１着。今回は舞台こそ東京に替わるが、初ダートで２着に好走した南部杯（盛岡）と舞台は似ている。鞍上は「ワンターンの競馬の方がしやすいのかなというイメージが湧きました。南部杯と同じ条件ですし、前回とは違う競馬になると思います」と巻き返しに意欲を見せる。

南関東のトップジョッキーとして中央移籍した２０１３年から積み重ねた勝利は、１５日時点でＪＲＡ通算１７１６勝。そのうち国枝厩舎とは、１１年の秋華賞を制したアカイトリノムスメをはじめ、全体２位の５６勝をマークする。名伯楽と挑む最後のＧ１に「依頼が来た時は感慨深かったです。（中央に）移籍してから有力馬を依頼していただくことが多かったですし、色々な思い出があります。結果で恩返しできれば」と引き締まった表情の名手。並々ならぬ決意でマイルダート王の称号を目指していく。（浅子 祐貴）