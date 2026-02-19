◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子団体追い抜きで堀川桃香（２２）＝富士急＝がオランダと大接戦となった準決勝までの２レースを任され、自身初となる銅メダルを獲得した。母・智子さん（５２）がこの種目に懸けた思いの強さを証言した。

堀川は前回北京大会の５０００メートルが五輪初出場だった。当時は１８歳の高校生。北海道・大樹町で酪農を営む実家が大好きで、海外遠征中も毎日のように電話がかかってきた。五輪後も家族の距離感はしばらく変わらなかったが、この１年で「びっくりするぐらい大人になった」と目を細める。

最初の転機は「チーム・ゴールド」への加入だ。高木が中心となって発足し、佐藤らが加わった２季前。堀川も誘いを受けたが辞退していたという。「行った方がいいのは分かっているけど自信がない」と話す姿に、母も「遠征続きで家に帰れない不安もあったと思う。これは無理だなと」。選択を尊重して１年が過ぎた昨春。堀川が「パシュートで金メダルを取りたい。そのために一緒に練習したい」と決意を伝えてきた。今度は誘いがあったわけではなかったが、自ら売り込んで加入が実現した。

もう一つは今季のＷ杯第４戦だった。以前と打って変わって海外遠征中も連絡が来なくなり、大会前に心配して電話すると「五輪に出られないかもしれないって。今までにないぐらい落ち込んでいた」という。

第１戦でメンバーに入って優勝した野明が台頭する一方、自身は個人種目でも苦しんでいた。少しでも気持ちを楽にさせようと「第４戦も野明さんに代わってもらったら？」と投げかけると、「いや。ここは行かなきゃダメなんだ」と返ってきた。想定外だったという答えを聞いた母は「強くなったな。もう大丈夫だなと思いました」。出場したレースは３位で復調のきっかけをつかんだ。覚悟を決めた２つの選択がメダルにつながった。（林 直史）