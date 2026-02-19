100均ダイソーが舞台の縦型ショートドラマ、無料配信開始『異世界令嬢が転生したらダイソーの店員だった件』
“まだ見ぬ風景(landscape)”を求めて活動する映像制作ユニット「sayona_landscape(サヨナランドスケープ)」は、大手100円チェーン店・ダイソーを舞台にした縦型ショートドラマ『異世界令嬢が転生したらダイソーの店員だった件』を製作。19日から、「sayona_landscape」の公式YouTubeチャンネルで全話を無料配信する。
ダイソーを運営する株式会社大創産業の全面協力のもと、ダイソーとして『初』となる、ダイソーが舞台となる縦型ショートドラマ。しかし、ダイソーの企業PRや宣伝を目的とした作品ではなく、「ダイソーという場所」を一つの魅力的な物語の舞台として捉え、純粋な映像作品として製作したという。監督は、数々の映画賞を受賞している新進気鋭の監督・相馬寿樹氏。
【あらすじ】
大人気ゲーム『ファンタジア』の異世界令嬢マリアは、ある日突然、現代日本の「ダイソーの店員・安倍」に転生してしまう。最初は戸惑うマリアではあったが、魅力的な商品や仲間たちとの交流を通じ、新たな生活に楽しみを見出していく。しかし、この世界の不可解な真実が徐々に明らかになり…。現実と異世界が交差する中で、大人気100円ショップ「ダイソー」を舞台に繰り広げられる“異色の”異世界転生ドラマ。
【コメント】
■相馬寿樹(監督・編集)
この作品が、誰かの孤独にそっと寄り添えますように。世界に展開する、ダイソー初となるドラマ作品を監督させていただけたことを、心から光栄に思います。本作は、宣伝のために物語を用意したのではなく、ダイソーという場所そのものから立ち上がった物語です。
ひと・もの・時間・空間。そのすべてがあってこそ生まれた、ダイソーでしか描けない完全オリジナルの作品です。
制作にあたり、ダイソーの皆さまは驚くほど自由に、私たちに作品づくりを任せてくださいました。
日本が誇る企業として、ここまで創作に寄り添ってくださることは簡単ではないはずです。
それは、ダイソーの皆さまと私たちが、「想像を超える感動を届ける」という志で共鳴し、観てくださる方のために同じ方向を向けたからだと信じています。
心に届く表現を、一つひとつ積み重ねました。
ぜひお楽しみください。
めぐりめぐって、あなたに届きますように。
■後藤晃一(株式会社大創産業 グローバル広報課）
脚本を拝見した際、私たちが日々働いている見慣れた店舗が、異世界から来た令嬢の目には『全く別の輝かしい場所』として映っていることに、新鮮な驚きと喜びを感じました。
本作では、ダイソーの定番商品である『刺繍糸』が、物語を動かす重要なキーアイテムとして登場します。普段は何気なく手に取っていただく100円の商品も、使う方の想像力や願いが加わることで、『誰かの人生を彩る特別な価値を持つ』。そんなメッセージが、異世界転生というエンターテインメントを通じて描かれています。
劇中でダイソーの仕事に向き合う登場人物たちの姿を通じ、お店を訪れるお客様にも、そこで働くスタッフにも、ダイソーという場所が持つ『日常の中のワクワク』を再発見していただけることを期待しております。
