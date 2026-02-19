木村拓哉、偉大な先輩は意外な人物…番組収録で出会ったスタッフ 『トークィーンズ』史上初の3週連続出演
歌手で俳優の木村拓哉が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演する。濃すぎるトーク内容の連続に、掘り下げるには時間が足りない…とのことで番組史上初、3週ぶち抜きでの放送が決定した。
【写真】女性タレントたちに囲まれる木村拓哉
同番組には2回目の出演となるが、登場するやいなや、スーパースターの再来場に色めき立つ指原莉乃やいとうあさこらスタジオの女性陣。｢どうしてまた来てくれたんですか!?｣などと、ざわめきが収まらないスタジオの状況に、木村が｢やろう！｣と進行を促す展開に。事前取材から前代未聞の展開、スターの飾らない本音トークに、果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか。
事前取材を担当するのは過去に木村と一緒に仕事をして以来、同世代ということもあって交流があると語るアンミカ。事前取材の現場で本人の到着を待ちつつ、木村に“一流の男の哲学”をあれこれ聞こうとノリノリでスタッフと打ち合わせをしていると、背後から突然…（!?）いまだかつて見たことがないほどの動揺ぶりを見せるアンミカ、そしてスタジオで思わず悲鳴に近い歓声が上がった、前代未聞の“コトの真相”とは。
一流と呼ばれるためにはやはり人生哲学があるのでは、とアンミカに問われた木村は、｢“学”と呼べるようなものはない｣と答えるが、年齢を重ねたことで得た財産とは？と角度を変えた質問には、｢（コレまでの人生を）積み重ねた結果の、今の自分が財産｣と答える。そんな木村に、これまでの積み重ねの中には失敗もあったと思うが仕事でしてしまった失敗をどう捉えるかについて尋ねると、目からウロコの回答が。トークィーンズメンバーの福田麻貴が思わず｢メモとっていいですか？｣と発言した、木村のプロ意識のあり方が垣間見える。
なにが面白いか、なにがクールかということを基準にこれまでの人生で選択をしてきた木村。そんな木村が今の自分を作り上げた偉大な先輩の存在はあるのか。背中を見て学んだ先輩はいるのか？という質問に、木村は、番組の収録で出会ったとあるスタッフの存在を挙げる。その人物との信頼関係を築くために、木村が日々積み重ねたこととは果たして…。
このほかにも3週連続放送では木村拓哉流｢自分に打ち勝つ哲学｣｢センスの磨き方｣などを深掘りする。さらに“番組史上初”として事前取材でさらなるハプニングがアンミカを襲う。
