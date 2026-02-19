若槻千夏、バラエティでスベっても“動じない”持論を展開「気持ちが全然違うんです」
タレントの若槻千夏（41）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。タレント活動に加え、アパレル事業を手掛けていてよかったことを語った。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
この日は、セカンドキャリアをテーマにトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「グラビアとかやってた時代に、アパレルやりたいなって思ってた？」と聞かれた若槻は、「まったくないです」ときっぱり。芸能界を休むために「ちょっとしたウソ」として、買い付けに行きたいとうそをつき、それが面白くなったなどと事業を始めたいきさつを明かした。
また、上田からセカンドキャリアを築いてよかったことを聞かれると、「バラエティでちょっとスベっちゃったり、全然ウケなかったりしても、動じなくなりました」と話した。
上田が「私こっちがある？」と聞くと、「そういうことじゃなく。アパレルってスベると売れないじゃないですか。ってことは、在庫を抱えるんです」と説明。しかし「バラエティって、私がスベろうが在庫がない。気持ちが全然違うんです」と解説。「だから全然ウケなくても『在庫ないんで、こっちは！』っていう気持ち」と持論を語り、スタジオは笑いに包まれた。
