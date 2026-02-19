ついに8年前に起きた誘拐事件の真相判明 『身代金は誘拐です』第7話あらすじ
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第7話が、きょう19日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】救出に成功！詩音（泉谷星奈）
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
先週の放送では、有馬（桐山照史）が被害届を取り下げたことで、警察では蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）の捜索が打ち切られていた。不可解な出来事の真相を探るため、武尊（勝地）と美羽（瀧本）は有馬の元を訪れる。
有馬の前腕の傷を発見した武尊は、詩音（泉谷星奈）救出の際に犯人につけた傷と同じ前腕部分だったことから衝撃を受ける。さらに、鷲尾家に届いた骨が鑑定の結果、死後数年経過しているという事実が判明。有馬への疑念が強まる展開で第6話の幕が下りた。
第7話では、有馬の前腕にある傷を発見した武尊と美羽が、有馬が詩音を誘拐した犯人ではないかと疑念を抱く。そして未だ蒼空の行方がわからないことから、罪悪感に苛まれていた。
そんな中、蒼空の件で、詩音に詰め寄ってしまったことを謝罪に訪れた絵里香（磯山さやか）が、心療内科に通っていることを知った武尊。蒼空の居場所を確かめるため有馬の元を再び訪れる。執念深い武尊に対し、「誘拐犯が正義のヒーローきどってんじゃねぇよ」と突き放す有馬だったが、武尊は有馬が一連の事件を把握していることを悟る。
一方、警察署では、辰巳（真飛聖）が鷲尾家に届いた「骨」について、もう一度調べるべきだと訴えていた。しかし、反論した大鷹（浜田学）らから、しばらく捜査から外れるよう言い渡されてしまう。
納得のいかない辰巳は、密かに捜査を続けていく。そして、ある決定的な証拠をつかみ、上に通してほしいと卯野（和田雅成）に託す。そして、武尊は8年前に起きた誘拐事件の真相を知ることになる。この事件の裏に潜む闇の正体とは。
