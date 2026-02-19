“14年ぶり共演”波瑠＆麻生久美子、クランクイン 長せりふも好調「リラックスして撮影できました」【コメント全文】
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系4月期新水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）がこのほど、クランクインを迎えた。
【画像】『月夜行路』書影
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく。
文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。トランスジェンダー女性という役どころで、読書で磨いた分析力と推理力を武器に事件へ挑む。一方、家庭に居場所をなくした専業主婦・沢辻涼子役を麻生が務める。夢に挫折し、満たされない日常を送る女性の心の揺れを丁寧に描く。
波瑠と麻生は2012年公開の映画で初共演して以来、同じ作品に出演することはあったものの、共演シーンはなく、本作が14年ぶりの本格共演となる。テレビドラマでの共演は初めてで、息の合った掛け合いにも注目が集まる。
クランクインの場となったのは、助手席に涼子を乗せ、ルナが車を運転するシーン。バーで出会った涼子をルナが強引に大阪へ連れ出す、まさに物語が動き出す重要な場面となる。スタッフから「野宮ルナ役の波瑠さんです！」「沢辻涼子役の麻生久美子さんです！」と紹介され、拍手が起こる中、2人は笑顔であいさつし、いよいよ撮影がスタートした。
初日からの長ぜりふもスムーズにこなし、合間には談笑する姿も見られた２人。果たしてどんなシーンとなったのか期待が高まる。
【コメント全文】
――本日クランクインということで、その感想からお願いします。
波瑠：非常に印象的なシーンからのクランクインでしたが、いい意味で緊張せず臨めました。いい空気だなと思いながら、リラックスして撮影できました。
麻生：ルナは初日からせりふが多いのにすごいですね！私のほうが逆に結構緊張していたかもしれません。だいたいいつも初日は緊張感があるので。でもお芝居もしやすくて、とても楽しかったです。
――クランクインに向けて準備してきたことなどはありますか。
麻生：「涼子はどういうキャラクターなのかな」ということをよく想像したりはしていました。身近にいる人をヒントにしてみたり。涼子は文学に強い人ではないので、文学作品を読むなどはあえてせずに来ました。
波瑠：ルナはせりふ量がかなりあるのと、文学作品の知識も間違えられないので、しっかり頭に入れなければならないですね。本当は作品自体ももっと読まなければならないのですが、いかんせん台本の文字量だけでやられてしまって（笑）。でも撮影と並行しながら読書の時間も持てたら、ドラマの中に出てくる作品にも触れてみたいなと思っています。
――これからの撮影で楽しみにしていることは。
波瑠：やっぱり大阪ロケが楽しみですね。あわよくばおいしいものを食べに行きたい！
麻生：同じくですね。自由軒のカレーを絶対食べに行きたいと思っています。
波瑠：私はたこ焼きです！テイクアウトして食べるのを楽しみにしています。
――最後に視聴者の方へのメッセージをお願いします。
波瑠：文学作品という新しい切り口で事件を解決していくルナという女性と、彼女とはまったく正反対の生活を送っている涼子。2人が出会って旅に出ることで“大人の青春”を感じられる一面もありますし、文学作品の知識も学べるドラマになっています。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
麻生：名作文学で謎解きをするというコンセプトが新しいですし、誰もが面白く見ていただけるドラマだと思います。4月からぜひご覧ください！
