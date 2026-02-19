精彩欠いた吉村紗也香「アイスがつかめず最後まで行っちゃった」【カーリング女子】
ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表は前回女王のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。
【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！
スキップの吉村紗也香（34）は「なかなか試合を通してアイスを読むのが難しくて、なかなかアジャストして投げることができずに、なかなか自分たちのペースがつかめなかったのが、最後まで行っちゃったかなっていうふうに思います」と振り返った。
予選最終戦の中国戦に向けては「次は最後になるので自分たちのゲームができるように思いっきり戦いたいなって」と意気込んだ。
【女子日本代表の試合】※日本時間
予選リーグ
12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン
13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク
14日（土）日本 〇7ー5 スイス
15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ
15日（日）日本 ●5ー7 韓国
17日（火）日本 ●6ー9 カナダ
17日（火）日本 ●6ー8 イタリア
19日（木）日本 ●3ー9 イギリス
19日（木）22時05分〜 日本ー中国