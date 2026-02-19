ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表は前回女王のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。

スキップの吉村紗也香（34）は「なかなか試合を通してアイスを読むのが難しくて、なかなかアジャストして投げることができずに、なかなか自分たちのペースがつかめなかったのが、最後まで行っちゃったかなっていうふうに思います」と振り返った。

予選最終戦の中国戦に向けては「次は最後になるので自分たちのゲームができるように思いっきり戦いたいなって」と意気込んだ。

【女子日本代表の試合】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本 ●5ー7 韓国

17日（火）日本 ●6ー9 カナダ

17日（火）日本 ●6ー8 イタリア

19日（木）日本 ●3ー9 イギリス

19日（木）22時05分〜 日本ー中国

