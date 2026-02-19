◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が素直な思いを口にしました。

決勝で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」で銀メダルを獲得しました。日本勢でこの種目でメダルを取ったのは初となります。

「確かに、そこまで考えてなかったですが、1番はホッとした。今年ビッグマウスなわりに不運とかも重なって結果出せてなかったり、それでも諦めずに滑り込んで努力を続けて小さなことをコツコツとやった結果がこういうところで実を結んで、努力できる環境を作ってくれたのは周りの人たちのおかげで、こうしてシルバーメダリストとして立てているのですごい感謝の気持ちとホッとした気持ちの両方あります」と素直な思いを述べます。

五輪の地には両親も駆けつけました。「自分の生き生きとした滑りをみせたくて、結果としてお父さんお母さんの前でメダルが取れてうれしく思うし、いい親孝行が出来たんじゃないかと思います」と笑顔を浮かべました。