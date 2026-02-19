2月18日発売の2枚のシングルに注目が集まった。1つは、なにわ男子の『HARD WORK』、そしてもう1つが、M!LKの『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』だ。両者が同じ日にシングルをリリースするということで、フラゲ日にあたる2月17日からCDショップには多くのファンの姿が見られた。

今一度おさらいだが、なにわ男子は、STARTO ENTERTAINMENT所属の7人組アイドルグループ。2021年11月にシングル『初心LOVE』でCDデビューして以降、これまでにリリースされた9枚のシングルは全て『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得している（※1／オリコン調べ）。

一方のM!LKは、スターダストプロモーションに所属する5人組ダンスボーカルグループ。結成は2014年11月で、2025年末の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に初出場を果たすなど、今まさにノリに乗っているグループだ。

2月16日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）ではすでに共演済みの2組だが、今後も2組の共演を待つファンも少なくないはずだ。というのも、そもそもなにわ男子とM!LKはメンバー同士の仲が良いことで知られている。2025年公開の映画『君がトクベツ』にて、なにわ男子・大橋和也とM!LKの山中柔太朗は共演を果たしており、ともに劇中アイドル・LiKE LEGENDのメンバーでもあった。LiKE LEGENDとして音楽番組に出演した際には、大橋がLiKE LEGENDメンバーを誘って一緒に焼肉を食べに行き、自ら支払いをしていたというエピソードが飛び出すほど。中でも山中は、大橋のことを「和くん」と呼ぶ仲であることも、ファンのあいだでは周知の事実だ。

また、なにわ男子の高橋恭平と山中はゲームを通じて知り合い、これまでに何度かYouTubeでコラボしたことがあるほど仲も良い。また2025年9月には、M!LKの佐野勇斗のYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』にも高橋が登場。両グループの交流が日常的に行われていることを感じさせる。

このように、かねてより近い距離にある2グループ。それぞれのリリース楽曲は、聴く者を元気づける、パワーのある楽曲になっている。

なにわ男子の「HARD WORK」は、メンバー全員でのラップからスタートするアップチューン。「愛と勇気を高らかに歌った、ヒリヒリスリリングなND流スウィングロック・アンセム」（※2）というキャッチコピー通り、聴いていて元気をもらえる楽曲である。また、すでに570万回以上再生（2月18日現在）されているMVでは、サビで一糸乱れぬダンスを披露。〈限界まで（この街も人も何もかも）／愛していたい〉という歌詞が示すように大きな愛で包み込む、ライブで盛り上がること間違いなしのナンバーだ。

M!LKは、昨年「イイじゃん」とともに話題となった「好きすぎて滅！」が、「爆裂愛してる」とあわせて両A面シングルとして登場。冒頭で吉田仁人の確かなボーカル力が光る「爆裂愛してる」は、サビで頭上にハートマークを作って歌う〈爆裂 愛愛愛愛愛してる〉という歌詞が特徴的な楽曲だ。これまたM!LKの新たな代表曲になりそうな作品である。

同日リリースということもあり、チャートの結果にも注目が集まるが、両グループの楽曲の根底にあるものは聴く者を元気にする“愛情”であるように感じる。この両グループの最新楽曲によって、世の中がもっと明るくなるかもしれない。2組の今後が楽しみだ。

（文＝於ありさ）