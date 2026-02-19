スピードスケート蘭女王、涙の金メダルの裏で1億5000万円超えの収入確保…専門家が仰天する“懐事情”「本当に強力」【冬季五輪】

1000mを制して、感情を爆発させたリールダム(C)Getty Images

カリスマを持つアスリートの驚きの懐事情が明らかになった。

目下開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪で“時の人”となっているのは、スピードスケートオランダ代表のユッタ・リールダムだ。現地時間2月15日に行われた女子1000m決勝で、郄木美帆らライバルを寄せ付けない圧倒的な滑りで金メダルを獲得した27歳は、その美貌と、もはや言うに及ばぬ実力で多くの人気を得ている。

【写真】母国内で批判も噴出 蘭女王リールダムのプライベートジェット使用場面を見る

時に大胆な振る舞いで賛否両論を招くリールダムだが、収入方法も超一流。米紙『New York Post』など複数の海外メディアが伝えたのは、ゴール直後の行動だ。1000mで悲願の金メダルを手にした彼女は、胸元のファスナーを開け、ナイキ社の白いスポーツ下着をチラッと披露。これによって同社から高額ボーナスを支給される可能性が高いというのだ。

驚くべきは、予想されるボーナス規模だ。ビジネス雑誌『Quote』の編集長マインダート・シュット氏は、インスタグラムに620万人のフォロワーを持つリールダムがスポンサー関連の投稿をする場合、ナイキ社から1件あたり約7万3500ドル（約1130万円）が支払われると推察。今回のスポーツ下着の披露によるロゴ露出によっても100万ドル（1億5800万円）を超えるスポンサーフィーを受け取る可能性が高いと伝えている。

まさにワールドクラスの影響力を持つリールダム。その価値の高さは、スポーツビジネス界においても稀有だという。