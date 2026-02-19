◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 カーリング女子1次リーグ 日本3−9英国（2026年2月18日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第8戦で英国（同6位）に3−9で敗れ、1勝7敗となった。3−8で迎えた第8エンドに1点スチールされ、コンシードを宣言した。

「決勝Tなくなってしまって、準決勝、決勝の気持ちで戦おう」（小野寺）と気合を入れて臨んだ一戦。ミスが少なく、91％と高いショット成功率の英国に対し、74％の日本は流れを引き寄せることができなかった。第8エンドに1点スチールされたところで負けを認めるコンシードを宣言。通算1勝7敗となった。

スキップ吉村は「試合を通してアイスを読むのが難しくて、アイスにアジャストして投げることができず、ペースをつかめずに最後までいってしまった」と悔しそうに振り返った。

最終戦は中国（同11位）と対戦する。「たくさんの応援があって、ここに立っているので、プレー、勝利でお返ししたい」と小野寺。吉村も「残り1試合、五輪では最後の試合になるので、自分たちのゲームができるように思い切り戦いたい」と力を込めた。

10チーム総当たりで4位までが準決勝へ進む1次Lで、日本は初戦からスウェーデン、デンマークと2連敗。第3戦で世界ランク1位のスイスに7―5で逆転勝ちしたが、その後も米国、韓国、カナダに敗れた。17日に対戦したイタリアに敗れて6敗目を喫し、1次L敗退が決まっていた。