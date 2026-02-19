◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード 女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得しましたが、競技終了後には涙を流しました。

初出場の19歳、深田茉莉選手が87.83点でトップに立つと、追いかける村瀬選手は最後のランでこん身のルーティンを披露し85.80点をマーク。惜しくもトップに届かず銅メダルとなりました。

今大会はビッグエアでの金メダルと合わせて2つめのメダルを獲得した村瀬選手。しかし取材対応では目に涙を浮かべ、「2冠、金金を目指していたので、完璧なルーティンができて優勝できたかなと思ったんですけど、思ったような点数は出ずに、今までで一番いいランを皆さんにお届けできたのでものすごくうれしいですけど、やっぱり銅は悔しいですし、皆さんの期待に応えられなかったのがすごく悔しいです」と気持ちを明かしました。

村瀬選手は最後のラン、中盤でトリプルコーク1260を決めると、最後のセクションではバックサイド1080を披露し大技を次々に成功。「トゥエルブ(1260)も決まって、最後スピードが出たので絶対にセブン（720）じゃなくてテン（1080）をやって、1番てっぺんをとってやろうと思ったんですけど、もっと修業しないといけないなと感じました」と悔しさをにじませます。

今大会について「最初はすごくうれしくて、悔しい感じで終わってしまったので次は絶対に金を2つとって、この悔しい思いを次の大会、オリンピックでぶつけてやろうと思います」とコメントしました。