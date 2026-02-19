圧倒的な練習量を誇る「努力の天才」が世界で輝いた。

１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子スロープスタイルで銀メダルを獲得した長谷川帝勝（たいが）選手（２０）。今大会好調が続くスノーボード界の歴史に新たな一ページを刻んだ。（塚本康平）

愛知県岩倉市出身。名前の由来はプロゴルファーのタイガー・ウッズ選手。「強く、何事もトップを目指してほしい」との願いが込められた。

スノボ好きの父・俊介さん（５１）に連れられ、４歳でいきなりリフトに乗った。「誰よりも練習しないと勝てるようにならない」。俊介さんにそう促され、自宅から岐阜や富山に毎週のように通い、夢中になって滑った。

練習中に疲れ果て、リフト代わりのカートで移動しながら眠ってしまったこともある。小学校の卒業文集には「今やるべきことは、毎日一分一秒も無駄にせずに練習することです」とつづった。当時を知るコーチの阪西翔さん（４３）は「彼より練習している人を見たことがない」と語る。

才能は一気に開花する。２０２１年、１５歳で世界ジュニア選手権のビッグエアを制覇し、２３年には世界選手権で日本人初の優勝を果たした。

今大会は、得意のビッグエアで１１位に終わったが、スロープスタイルで日本勢初のメダル獲得という快挙を達成した。「コツコツとやったことが実を結んだ。環境を作ってくれた周りの人たちのおかげです」。胸元には、これまでの努力の結晶が光っていた。