ホンダ「次期型“Z”!?」に“おじさん世代”から反響殺到！

毎年1月に幕張メッセで開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン」。

2026年も1月9日から11日にかけて開催され、ユニークで個性豊かなカスタムカーが会場を彩りました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「次期型“Z”」!? です！（20枚）

そんな数多くの煌びやかな展示車両の歴史の中でも、時間が経過してもなお「名作」として語り継がれる一台があります。

それが、ホンダ車の純正アクセサリーを手掛けるホンダアクセスが2018年に出展した「Re：Z（アールイーゼット）」です。

ベースとなったのは、2010年発売のハイブリッドスポーツカー「CR-Z」。

先進的なウェッジシェイプが特徴のCR-Zですが、Re：Zはその姿を一変させ、1970年代に「水中メガネ」の愛称で親しまれた名車「ホンダZ（初代）」をオマージュした、愛らしくも懐かしいレトロフューチャーなデザインへと生まれ変わっています。

開発のきっかけは、デザイナー自身が抱いていた「初代Zへの強い憧れ」と、旧車を維持することの現実的な難しさというジレンマでした。

「それなら、現代の信頼できるクルマで、気兼ねなく乗れるZを作ればいい」。

そんな発想から生まれたRe：Zは、CR-Zのリアセクションを大胆に改造し、あえてスパッと切り落としたような絶壁のリアハッチと、特徴的なガラスウインドウを見事に再現。

特筆すべきは、メーカー直系ブランドならではの「純正部品流用」の巧みさです。

テールランプには「モビリオスパイク」、フロント周りには「N-ONE」、フォグランプには「アコード」の部品を使用。

インテリアでもステアリングに「ステップワゴン」、エアコン吹き出し口に「N-ONE」用を採用するなど、徹底してホンダ純正品を活用しています。

さらにシート表皮にはバイクの「モンキー 50周年記念モデル」のチェック柄生地を、ボディカラーには「スーパーカブ110」の専用色を採用するなど、二輪・四輪の垣根を超えたホンダらしい遊び心が随所に散りばめられています。

パワートレインは、CR-Z譲りの「1.5リッターi-VTECエンジン＋IMAハイブリッド」に、6速MTを組み合わせ、「操る楽しさ」も忘れていません。

そしてRe：Zの車名に用いられている「Re」には「リノベーション」「リユース」などの意味が込められているのです。

つまり、中古車をベースに自分好みに仕立て直し、長く愛着を持って乗るという、サステナブルで知的なカーライフの提案でもありました。

このようにユニークなコンセプトカーのRe：Zに対し、SNSやネット上では今もなお熱い反響が寄せられています。

「懐かしい！ ちゃんと水中メガネの雰囲気が再現されてる」「お尻のデザインが最高に可愛い」「これぞ正しき“おじさんホイホイ”だ」といった、往年のファンからの歓喜の声が多数。

また、「新しいプレリュードもいいけど、MTがないのが残念。それなら6速MTで乗れるRe：Zの方が素晴らしい！」「レトロな3ドアクーペなんて今の国産車にはないから、逆に新鮮」「キット販売でもいいから売ってくれ！」といった、現代のラインナップに対する物足りなさと、Re：Zの市販化を切望するコメントも後を絶ちません。

「使い捨て」ではなく「愛着」を。Re：Zが示したそのメッセージは、登場から8年が経過した今こそ、より強く響くのかもしれません。