予選敗退も「準決勝、決勝の気持ちで」サード小野寺佳歩【ミラノオリンピック】
ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表は前回女王のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。
【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！
最終戦を前にサードの小野寺佳歩（34）は「決勝トーナメントがなくなってしまって、今回あとラスト2試合残ってる中で本当に準々決勝決勝の気持ちで戦おうって」とチームで話したという。「本当に私も気合いをすごく入れて、少しでも吉村（紗也香）選手にいい形で繋げたいという気持ちで石を溜めるようにしてました」とイギリス戦を振り返った。
現地にかけつけた両親へは「『ナイスショット』と声をかけてくれて、苦しい展開が続いてはいるんですけど、本当にその一つ一つの応援が私達の本当に力になってます」と目にうるませながら話した。
【試合経過】
イギリス 0 3 1 0 2 0 2 1 × × 計9
日本 0 0 0 1 0 2 0 0 × × 計3
【女子日本代表の試合予定】※日本時間
予選リーグ
12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン
13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク
14日（土）日本 〇7ー5 スイス
15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ
15日（日）日本 ●5ー7 韓国
17日（火）日本 ●6ー9 カナダ
17日（火）日本 ●6ー8 イタリア
19日（木）日本 ●3ー9 イギリス
19日（木）22時05分〜 日本ー中国