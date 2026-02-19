◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート・ショートトラック（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

決勝進出を逃し、５位から８位を決める順位決定戦に回った日本は金井莉佳（日大）、中島未莉（トヨタ自動車）、渡辺碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）で臨み、４分１１秒３８５の２着でゴール。全体６位となった。最後尾からのスタートとなったが、途中で米国の転倒があるなどして順位を上げた。試合後インタビューに応えた。

１走を務めた金井は「スピードの差を感じた。（出場後に行われた）決勝の試合を見て、しっかりと見られていい経験だったと思う」と振り返った。

２走を務めた中島は「最後勝負になったときに前に追いつくことができなかったのは悔しい」と唇をかんだ。

３走の渡辺は「タッチのところでミスがあったり、うまくつなげられなかった」と悔やんだ。ただ、「転倒に巻き込まれなかったのはよかった」と振り返った。

４走の長森は「たくさんの方々に応援してもらったので、４年後必ずメダルを取りたい」と前を向いた。