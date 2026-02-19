ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５２ドル高に失速 シカゴ日経平均先物は５万７３９５円
NY株式18日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 49585.98（+52.79 +0.11%）
ナスダック 22700.60（+122.22 +0.54%）
CME日経平均先物 57395（大証終比：+135 +0.24%）
欧州株式18日終値
英FT100 10686.18（+130.01 +1.23%）
独DAX 25278.21（+279.81 +1.12%）
仏CAC40 8429.03（+67.57 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.025）
10年債 4.081（+0.023）
30年債 4.708（+0.019）
期待インフレ率 2.295（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.739（+0.001）
英 国 4.374（-0.002）
カナダ 3.224（-0.003）
豪 州 4.723（+0.039）
日 本 2.137（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.24（+2.91 +4.67%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.90（+95.00 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
66218.50（-1420.99 -2.10%）
（円建・参考値）
1024万6651円（-219884 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49585.98（+52.79 +0.11%）
ナスダック 22700.60（+122.22 +0.54%）
CME日経平均先物 57395（大証終比：+135 +0.24%）
欧州株式18日終値
英FT100 10686.18（+130.01 +1.23%）
独DAX 25278.21（+279.81 +1.12%）
仏CAC40 8429.03（+67.57 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.025）
10年債 4.081（+0.023）
30年債 4.708（+0.019）
期待インフレ率 2.295（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.739（+0.001）
英 国 4.374（-0.002）
カナダ 3.224（-0.003）
豪 州 4.723（+0.039）
日 本 2.137（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.24（+2.91 +4.67%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.90（+95.00 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
66218.50（-1420.99 -2.10%）
（円建・参考値）
1024万6651円（-219884 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ