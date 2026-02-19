NY株式18日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　49585.98（+52.79　+0.11%）
ナスダック　　　22700.60（+122.22　+0.54%）
CME日経平均先物　57395（大証終比：+135　+0.24%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10686.18（+130.01　+1.23%）
独DAX　 25278.21（+279.81　+1.12%）
仏CAC40　 8429.03（+67.57　+0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.025）
10年債　 　4.081（+0.023）
30年債　 　4.708（+0.019）
期待インフレ率　 　2.295（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.739（+0.001）
英　国　　4.374（-0.002）
カナダ　　3.224（-0.003）
豪　州　　4.723（+0.039）
日　本　　2.137（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.24（+2.91　+4.67%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.90（+95.00　+1.94%）

ビットコイン（ドル）
66218.50（-1420.99　-2.10%）
（円建・参考値）
1024万6651円（-219884　-2.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ