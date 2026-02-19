◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 女子3000メートルリレー（2026年2月18日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

B決勝（5〜8位決定戦）に回った日本は中島未莉（22＝トヨタ自動車）、金井莉佳（20＝日大）、渡辺碧（26＝トヨタ自動車）、長森遥南（23＝アリエ・シャルパンティエ）の4人で臨み、4分11秒385で2着に入って全体6位となった。

金井が1走を務め、中島のところで順位を上げる展開の中、米国が転倒。渡辺が巻き込まれることなくレースを進め、中国に次いでフィニッシュした。

14日の予選では韓国、カナダ、中国と2組に入り、4分9秒061で4位。3カ国からは離され、各組2位までが進出するA決勝へは進めなかった。

▼金井 準決勝は4走だったんですけど、久しぶりに1走ということで、4走とは違ったスピードで、最後の最後でアンカーにつなぐというスピード勝負で自分が置いていかれてしまって、スピードの差を感じました。終わってすぐA決勝だったんですけども、本当だったらここに自分が立てたのかなという思いと、残り世界選手権もありますし、来季へ向けて自分がどう戦っていくのかというイメージも吸収して見られたので、良い経験だったと思います。

▼中島 B決勝は前へ行くというレースプランがあったのでイメージしながら臨めたのかなと思うんですけど、最後勝負になった時に前に追いつくことができなくて、凄く悔しい気持ちです。

▼渡辺 1000メートルの時に緊張しすぎてしまって、今日のリレーは思いっきり滑り切ろうと決めて氷に乗りました。レースとしては自分の3走というポジションが、順位を上げていったり、最後アンカーの選手がしっかり勝負できるように負担を軽減したりというところだったんですけど、ミスがちょっとあったり、うまく最後みんなにつなげることができなかったのかなっていうところがあって、自分の中でもっとできたんじゃないかという悔しさもあるんですけど、転倒には巻き込まれずにしっかり莉冷静な判断で、順位を守ってつなぐことはできたので、いいところもあったのではないかと思います

▼長森 B決勝1位を狙ってレースしたんですけども、惜しくも2位ということで、本当にたくさんの方々にサポートしてもらって、応援もたくさんしてもらったので、この恩返しは4年後絶対にメダル取るぞという気持ちで、新たにトレーニングし直しというか、出直そうという気持ちで頑張ろうと思います。