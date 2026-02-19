©ABCテレビ

昨年７月に結婚発表したお笑いコンビ「コットン」のきょんが、妻でタレントのまつきりなとの馴れ初めを明かした。放送作家のためにセットした飲み会で、ともにスナック好きとわかり、意気投合したという二人。しかしその時、まつきには交際直前の実業家がいて…。きょんがまつきのハートを射止めることが出来たワケは……！？

まつきとは、昔、仕事で１度共演し、SNSで相互フォローはしていたが、特に何もなかったというきょん。一昨年、まつきから「単独ライブ行きたいです！」というＤＭが来たため、きょんは「ぜひぜひ」と招待。その際、まつきとは「きょんさん、この間、目黒で見ました。でも声かけるのやめときました」「それたぶん僕ですよ」「機会があったらごはんでも行きましょうよ」といったやりとりがあったという。

翌日、放送作家とごはんを食べている時、作家から「彼女ほしいな。お前は出会いとかあるからいいよな」と言われ、昨日のまつきとのやりとりを思い出したきょん。その作家のために飲み会をセットしてあげようと、まつきに連絡。その飲み会で「お互いスナックで飲むのが好き」とわかり、意気投合。そこから一気に交際へと発展していったのだとか。

しかし後にわかった話として、その頃、まつきには「もう付き合いそうな相手がいた」と明かしたきょん。その相手は「会社を何個も経営されている、結構やり手の方」だったが、そんな中に現れたきょんが、とんでもなく弱いパンチを連打するようにアタック。トークで彼女を笑顔にしたことで、まつきのハートを射止めることができたと明かした。

なお、このコットン・きょんの馴れ初めエピソードは、２月18日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。