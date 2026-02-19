¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤¬Ì¤¸ø³«³ô¤ÎÃ¦ÀÇ!? ¹ªÌ¯¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿æ«¤ËÇ÷¤ë¡ã¤ª¥³¥á¤Î½÷¡ä
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£
ËÜÆü2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥³¥á¡ËÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£
Á°²óÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àµ»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢°ø±ï¤Î½ÉÅ¨¤Ç¸µ¹ñÀÇ¶É°÷¤Î°ÆÁÀÇÍý»Î¡¦È¢»³Å¯Ïº¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤òÀ®ÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÚÎï¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥³¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡¦Âë±©½¡°ìÏº¡ÊÀéÍÕÍºÂç¡Ë¤ÎÆÍÁ³¤ÎµÄ°÷¼¿¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Àµ»Ò¤¬Êú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿É¤¤²áµî¤ä¡¢¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÎ©¤Á¤¢¤²¤¿¿¿¤ÎÌÜÅª¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£½¡°ìÏº¤ÎÉã¤ÇÀ¯³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦¶ÓÇ·½õ¡Ê¾®ÌîÉðÉ§¡Ë¤ÎÈë½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Àµ»Ò¤ÎÉã¡¦ÅÄ¼¡¡Ê»ûÈøæâ¡Ë¤¬¡¢¶ÓÇ·½õ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ýÏÅºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âè1¡Á6ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬1623Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ÊºÆÀ¸¿ô¡§16,236,308¡¿TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§1·î8Æü¡Á2·î17Æü¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ÎËÜºî¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¼¿¦¤·¤¿½¡°ìÏº¤ÎÈë½ñ¡¦³¥ÅçÄ¾ºÈ¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤¬¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Êä·çÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¼Â¤Ï¶ÓÇ·½õ¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¡¢½¡°ìÏº¤Î»Ð¡¦À¡»Ò¡ÊÑàµ©¤«¤Ê¤á¡Ë¤Èº§°ù´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë³¥Åç¤¬¡¢¡ÈÂë±©Ä¾ºÈ¡É¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÍè¤Ê¤é»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Î³¥Åç¤¬¼è¤Ã¤¿¤³¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤ËµðÂç¤Ê¹õËë¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤¿Àµ»Ò¤Ï¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤ÎÇþÃ«¼Â¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¤«¤é½¡°ìÏº¤ÎÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£
¤ä¤¬¤Æ½¡°ìÏº¤ËÉâ¾å¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Ï¡¢Ì¤¸ø³«³ô¤ÎÃ¦ÀÇ¡£³¥Åç¤äÈà¤Î¹õËë¤«¤éÂë±©²È¤Î¹õ¤¤¶â¤ÎÆ°¤¤ÎÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥È¥«¥²¤Î¤·¤Ã¤ÝÀÚ¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿Àµ»Ò¤é¤Ï¡¢½¡°ìÏº¤«¤é¡È¤¢¤ë¼è°ú¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Î³¥Åç¤Ï¡¢½¡°ìÏº¤òÅÔ¹ç¤è¤¯¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤ÆµÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÂë±©²È¤Î¼ç¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È²èºö¡£¤µ¤é¤Ë¹õ¤¤ÌîË¾¤ËÇ³¤¨¤ëÈà¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤âÀµ»Ò¤ÎÉã¡¦ÅÄ¼¡¡Ê»ûÈøæâ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
À¯³¦¤Î°ÅÉô¤ËÇ÷¤ë¥¶¥Ã¥³¥¯¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëº£²ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÃ¸¡¹¤ÈÆÇÀå¤ò·«¤ê½Ð¤¹Àµ»Ò¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¥¶¥Ã¥³¥¯¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÀâ¤¯¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈËè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀµ»Ò¤¬¸«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£