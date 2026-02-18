「アンユーズド」がゾゾユーズドでアーカイヴ品を販売　2019年から24年までの150点以上

「アンユーズド（UNUSED）」が、アーカイヴ展示販売会「UNUSED MUSEUM 〜ARCHIVE COLLECTION in ZOZOUSED〜」をゾゾタウン（ZOZOTOWN）内のブランド古着セレクトショップ「ゾゾユーズド（ZOZOUSED）」で開催する。2月26日正午から3月8日までの期間、数量限定で販売する。

【画像をもっと見る】

同展では、2019年から2024年にかけて発売したアーカイヴアイテム150点以上を用意。モヘアニットカーディガン（3万6960円）やナイロンコート（4万2240円）、「ディッキーズ（Dickies）」とのコラボレーションパンツ（1万3860円）など幅広いラインナップを揃える。特設ページでは、フォトグラファーの井崎竜太朗が撮り下ろしたアーカイヴアイテムのアートワークも公開する。

■「UNUSED MUSEUM 〜ARCHIVE COLLECTION in ZOZOUSED〜」

期間：2026年2月26日（木）12:00〜3月8日（日）23:59

特設ページ