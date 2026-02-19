◇練習試合 ヤクルト3−8DeNA（2026年2月18日 宜野湾）

師弟による「イケトラ」コンビへ、確かな前進だ。育成ながら1軍キャンプに抜てきされているヤクルト・広沢が、DeNAとの練習試合の9回に登板。最速155キロの力のある直球で押し込み打者3人を完全に斬った。

「ちゃんと3人で抑えられたので、結果という部分ではいいのかなと思います」。前回12日の中日との練習試合（北谷）は1回3安打1四球1失点だっただけに「1軍という舞台で力が入っていたけど、1回目より気楽にいけた」。7球のうち直球は5球で、全て154キロ超えと手応え十分だった。「広沢」といえば現役時代の池山監督と黄金期を築いた広沢克実氏（本紙評論家）が有名。関係者から「トラ」と呼ばれることもある広沢に池山監督が「しっかり抑えて支配下（契約）をつかんでほしい」と期待を寄せると、広沢も「まず支配下、その先に1軍で戦力になりたい」と力を込めた。

支配下、そして1軍の舞台で監督＆守護神による新「イケトラ」コンビ結成へ、力強い一歩となった。（秋村 誠人）