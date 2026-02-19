◇練習試合 広島2−4ロッテ（2026年2月18日 コザ）

途中出場でのチャンスを逃さなかった。ロッテ・井上が、“移籍1号”だ。広島との練習試合で4回から一塁に入ると、直後の5回2死一塁から森のチェンジアップを左中間の芝生席に運んだ。

「打った瞬間に行ったなと思いました。途中からの出場で代打のような気持ちで打席に入った。2死一塁でしたし、何とか長打が欲しいという場面で長打が出たので良かった」

昨年12月の現役ドラフトで阪神から加入。新天地でのプロ7年目の勝負の年を迎えている。オフは3年連続で侍ジャパンの主力でもあるDeNA・牧らと鹿児島で自主トレ。模造刀を用いた居合抜きにも取り組んだ。体幹や体重移動を意識することでスイングと守備動作の再現性を高める「侍トレ」の成果に「自主トレからいい練習ができているので、それがゲームにそのまま継続して出ている」と手応え。練習試合は3試合に出場し9打数3安打3打点で、3安打のうち2本が長打と持ち味を発揮している。

練習試合では左翼、三塁、一塁とポジションを変えて出場。同じ右の長距離砲である山口、山本らとの競争は打撃のアピールが必須だ。就任後、昨秋から対外試合5連勝となったサブロー監督は「今はセ・リーグ相手なんでね。パ・リーグのピッチャーを相手にどんなバッティングをするかを見たい」と大きな期待を寄せた。（大内 辰祐）