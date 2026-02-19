DeNAは18日、春季キャンプ地の沖縄・宜野湾市にある「沖縄コンベンションホール」で、午後5時30分から、『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を開催した。

同イベントでは、冒頭で元DeNAの大和氏が組むユニット「YAMATY」（大和＆HARTY）がライブパフォーマンスを実施。続いて、昨年末に開催された「M―1グランプリ2025」で準優勝したお笑いコンビ「ドンデコルテ」が、漫才を披露した。

同コンビの小橋共作は宜野湾市出身で、「ベイスターズ好き」も猛アピール。相方で山口県出身の渡辺銀次も「ベイスターズ好き」になることを決意し、場内から拍手がわいていた。

またチームからは、相川亮二監督、ともに沖縄県出身の平良拳太郎投手、宮城滝太投手がゲスト出演。相川監督は、イベントの最後に生ライブを披露した歌手の相川七瀬とも絡み、「W相川」で来場者を盛り上げた。

イベントの最後には「密かに」観戦していた三浦大輔前監督も紹介され、来場者は盛りだくさんのイベント内容に大満足し会場を後にした。