ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが18日（日本時間19日）に行われ、既に敗退が決まっている日本（フォルティウス）は英国に3-9で敗れ、通算1勝7敗となった。

1次リーグ敗退から一夜明け、日本がショックを振り払って勝負のアイスに立った。2022年北京で金とはいえ当時のメンバー1人の英国に屈し、5試合ぶりの勝利には届かず。スキップ・吉村紗也香らフォルティウスのメンバーが肩を落とした。

連敗スタートと序盤から波に乗れなかった今大会。「残り2試合なので、みんなで思い切りプレーしたい」と吉村は英国戦に意気込んでいたが、現実は厳しかった。

第2エンド（E）に英国に3点を奪われると、第3Eは吉村のラストショットが短くなって1点スチールを許した。第4Eは2点ゲットのチャンスを迎えたが、またも吉村のラストショットが決まらず1点止まり。前半で1-6と厳しい状況に追い込まれ、第8E終了で3-9となるとコンシードで負けを認めた。

試合後、吉村は海外メディアに対し「なかなか試合を通してアイスを読むのが難しくて、アイスにアジャストして投げることができず、ペースがつかめなくて最後までいってしまった」と話した。

日本は2002年ソルトレークシティーに並ぶ過去最悪の7敗目。19日は最終戦で中国と対戦する。吉村は「五輪では次が最後になる。自分たちのゲームができるよう思い切り戦いたい」と懸命に前を向いた。



