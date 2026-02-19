ÅÔ»Ô¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡ª À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡×ÇÛÈ÷¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó
Ãæ¹ñ´ë¶ÈEngineAI¼Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¹¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿¼¥»¥ó»ÔÆî»³¶è¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤È¶¦¤ËÊâ¤¯Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÄÀµ¼°¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖT800¡×¤È¤¤¤¦¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CEO¤ÎìäÆ±ÍÛ»á¤¬ËÉ¶ñ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆT800¤Ë½³¤é¤ì¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¥Ç¥âÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖËÉ¶ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¹üÀÞ¤¹¤ë°ÒÎÏ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎÆ°²è¤ËAIÀ¸À®µ¿ÏÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
T800¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬173cm¤ÇÂÎ½Å¤Ï75¡Á85kg¡£25Êý¸þ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÃÂ®3m°Ê¾å¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¡£Intel RealSense Depth¥«¥á¥é¤äNVIDIA Jetson Orin¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¶²¤ì¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡È¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹º½£¤Î¡ÖHangxing No.1¡×¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡ÃÎ¤äÊâ¹Ô¼Ô»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AiMOGA¤Î¡ÖIntelligent Police R001¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¡¢¸òÄÌ´ÉÍý¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·Ù»¡¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î·Ù´±¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¹ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢2026Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ËÌÅìÉô¥°¥¢¥À¥ë¡¼¥Ú»Ô¤Ï2·î9Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëBBVA¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼£°ÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ÖK9-X¡×4ÂÎ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢·ÙÈ÷¤Î¸½¾ì¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬³èÌö¤¹¤ë»þÂå¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source: Shenzhen Channel(X)
via: BGR
The post ÅÔ»Ô¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡ª À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡×ÇÛÈ÷¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.