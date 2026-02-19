グラビア10周年えなこ記念号！ 業界席巻中の“最強ボディ”20歳も
人気コスプレイヤーのえなこが、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）12号の表紙と巻頭グラビアを飾った。
【写真】盛りだくさんのえなこ記念号！ 「ヤンジャン」フォトギャラリー（10枚）
最新写真集『エピローグ』が紙+デジタル累計5万部超の大ヒット＆グラビア活動10周年を記念してえなこが「ヤンジャン」に登場！ 10年前、同誌にてグラビアデビューして以来、数々の記録と記憶を塗り替えてきた日本一のコスプレイヤーにして日本一のグラドルでもある、えなこ。
10年目にして過去イチエモーショナルでノスタルジックな姿をみせる。特別付録袋とじには、デジタル版でしか見ることができなかった、あのセクシー衣装やかわいいあの水着をこっそり収録。えなこファンならずとも必ず手に取って損はない、えなこ記念号となった！
またセンターグラビアには、SNSフォロワー数130万オーバーの同人グラビアクィーン、いくみがソロで登場！ セクシーなランジェリーはもちろん、ポップな衣装なのに大胆な表現、あなたの心をくすぐる表情。セクシーだし、スタイル抜群だし、顔はかわいいし、もう最初のページで満足…なのに、ページを捲るごとにもっともっと大胆になっていく満足度抜群のグラビアだ！
さらに同誌の巻末グラビアには、グラビア界を席巻中の “最強ボディ”で大注目の南みゆかが満を持してで初登場。20歳を迎え、そして新アイドルグループ Sophià la Modeとしても本格始動。勢いが止まらない、最強の彼女を刮目せよ！
【写真】盛りだくさんのえなこ記念号！ 「ヤンジャン」フォトギャラリー（10枚）
最新写真集『エピローグ』が紙+デジタル累計5万部超の大ヒット＆グラビア活動10周年を記念してえなこが「ヤンジャン」に登場！ 10年前、同誌にてグラビアデビューして以来、数々の記録と記憶を塗り替えてきた日本一のコスプレイヤーにして日本一のグラドルでもある、えなこ。
またセンターグラビアには、SNSフォロワー数130万オーバーの同人グラビアクィーン、いくみがソロで登場！ セクシーなランジェリーはもちろん、ポップな衣装なのに大胆な表現、あなたの心をくすぐる表情。セクシーだし、スタイル抜群だし、顔はかわいいし、もう最初のページで満足…なのに、ページを捲るごとにもっともっと大胆になっていく満足度抜群のグラビアだ！
さらに同誌の巻末グラビアには、グラビア界を席巻中の “最強ボディ”で大注目の南みゆかが満を持してで初登場。20歳を迎え、そして新アイドルグループ Sophià la Modeとしても本格始動。勢いが止まらない、最強の彼女を刮目せよ！