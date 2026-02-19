◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、準決勝進出を逃した世界ランキング５位の日本は、同６位の英国と対戦。イタリア戦で初めて出場した小林未奈はリザーブに戻り、再び小谷優奈が２人目に投げるセカンドとなった。日本は第８エンド（Ｅ）を終わって、負けを認めるコンシードで、３−９で敗れた。通算１勝７敗となった。

英国は、準決勝進出のためには、日本を含む残り２試合に勝たないと、道が残らない。その執念の差が出た。日本は第２Ｅに３点を奪われ、続く第３Ｅに有利な後攻ながら１点をスチールされ、ここで完全に流れをつかまれた。

第８Ｅは、日本が後攻だったが、全く有利な陣形を作れず。英国に１点を奪われ、３−９となったところで、日本は負けを認めるコンシードとなった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。