ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１８日（日本時間１９日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本が２０２２年北京五輪金メダルのイギリスに３−９で敗れて通算１勝７敗となった。

６点差をつけられた第８エンド終了時に「コンシード」で相手の勝ちを認めた。日本はすでに今大会での１次リーグ敗退が決まっており、１８日（日本時間１９日夜）の最終戦で中国と対戦する。（デジタル編集部）

イギリス０３１０２０２１ｘｘ ＝９



日本 ０００１０２００ｘｘ ＝３

〈試合経過〉

日本の先攻で開始。前のイタリア戦ではリザーブの小林未奈をセカンドで起用したが、この日は小谷優奈に戻した。

【第２エンド】後攻のイギリスが複数点を狙って優位に進める。日本のスキップ吉村紗也香の最終投でナンバー１を取ったが、イギリスがスキップのモリソンの最終投で日本の石を下げて３点を先制。序盤の日本は氷の変化を読み切れず、ショットに苦戦している。

【第３エンド】後攻の日本はイギリスに１点を取らされる展開になったが、吉村の最終投のドローが短く、イギリスが１点をスチールした。

【第４エンド】日本が２点を狙いにいった吉村のドローが前のエンド同様に短く、１点のみ。もどかしい展開が続く。

【第５エンド】日本のナンバー１、３の石をイギリスの最終投がはじき出して２点。前半は日本が１−６と劣勢で折り返し。

【第６エンド】吉村の最終投が円心にたまった石を散らして日本が２点。この試合で初めての複数点となった。日本３−６

【第７エンド】先攻の日本はスチールを狙った吉村の最終投ドローが長すぎてナンバー１を取れず、イギリスが最後にドローを決めて２点。日本３−８イギリス

【第８エンド】イギリスがナンバー１、日本が２で、複数点がほしい日本はタイムアウト。スキップ吉村のテイクアウトショットでナンバー１が取れず、イギリスのスキップの１投目が日本の石を押し下げてワン、ツーを取る。吉村の最終投がイギリスのナンバー１を変えられず、先攻のイギリスのスチールで３−９。これで、日本が相手の勝ちを認めるコンシードで試合終了。

日本はロコ・ソラーレ（２０１８年までＬＳ北見）の選手で構成された過去２大会でともにイギリスと戦ってメダルを獲得している。銅メダルを獲得した１８年平昌大会で３位決定戦で勝ち、銀メダルを獲得した２２年北京大会では決勝で敗れていた。