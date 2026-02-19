カーリングで渦巻いた不正疑惑 “告発”したスウェーデン男子選手が明かす代償「睡眠不足と集中力の欠如が重なった」【冬季五輪】
世界的な騒動の影響を打ち明けたスウェーデンのエディン(C)Getty Images
不正か否か――。ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子で勃発した口論は世界的な波紋を生み、当事者たちにとっても重圧を高める展開となった。
物議を醸したのは、現地時間2月13日に行われた1次リーグのカナダ対スウェーデンでの一幕だ。第9エンドでストーンを投じたカナダのマーク・ケネディに、スウェーデン側が違反行為である「ダブルタッチ（ストーンを離した後に指で押す）」があったと異議。映像を確認した上で同エンド終了後に正式に審判へと申告した。
【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック
カーリングはフェアプレー、リスペクト、自主性を尊重する独自の競技理念を持つ。ジャッジに関しても、選手同士の“話し合い”が重視され、審判の介入、そしてビデオ判定も基本的に行われない。
ゆえにケネディは、真っ先に不正行為を疑ったスウェーデンのオスカル・エリクソンに怒り心頭。「俺は一度もそんなことはしていない」と言い切ると、「お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と放送禁止用語を用いて声を荒げた。
この模様がSNSで拡散されると、世界的にも話題が沸騰。不正投球を巡る議論が白熱し、事態の鎮静化に奔走した世界カーリング連盟も、現地時間2月13日に行われた試合から審判2人が巡回する形でジャッジ体制を強化する異例の展開となった。
国際的な波紋を呼んだ。その影響は選手たちにとって計り知れないものとなっていたようだ。ケネディとエリクソンの言い合いを間近で見ていたスウェーデンのニクラス・エディンは、米国のカーリング専門サイト『The Grand Slam of Curling』で「本当に大変なことになってしまった。僕らにはどうにもできなかった」と回想。試合後からSNSで広まった反響の大きさを振り返っている。
「普段はどのチームとも衝突なんてないし、みんなと意見は一致する。でも今回は大騒動になってしまった。それに対して僕らはうまく対処できなかった。できることなら頭から完全に消し去って忘れたかった。でも言うは易く行うは難し。あれから睡眠不足と集中力の欠如が重なり、最悪の一週間になった」
さらに「彼ら（カナダ）はああやってストーンを投げることが問題ないと思っているんだろう。でも、僕らはそう思えなかった」と続けるエディン。世界中で議論が渦巻いた今回の一件は、過去3度のオリンピックメダル獲得を誇る大ベテランでさえも頭を悩ませた騒動だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]