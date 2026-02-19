カーリングで渦巻いた不正疑惑　“告発”したスウェーデン男子選手が明かす代償「睡眠不足と集中力の欠如が重なった」【冬季五輪】

世界的な騒動の影響を打ち明けたスウェーデンのエディン(C)Getty Images

不正か否か――。ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子で勃発した口論は世界的な波紋を生み、当事者たちにとっても重圧を高める展開となった。

物議を醸したのは、現地時間2月13日に行われた1次リーグのカナダ対スウェーデンでの一幕だ。第9エンドでストーンを投じたカナダのマーク・ケネディに、スウェーデン側が違反行為である「ダブルタッチ（ストーンを離した後に指で押す）」があったと異議。映像を確認した上で同エンド終了後に正式に審判へと申告した。

カーリングはフェアプレー、リスペクト、自主性を尊重する独自の競技理念を持つ。ジャッジに関しても、選手同士の“話し合い”が重視され、審判の介入、そしてビデオ判定も基本的に行われない。

ゆえにケネディは、真っ先に不正行為を疑ったスウェーデンのオスカル・エリクソンに怒り心頭。「俺は一度もそんなことはしていない」と言い切ると、「お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と放送禁止用語を用いて声を荒げた。

この模様がSNSで拡散されると、世界的にも話題が沸騰。不正投球を巡る議論が白熱し、事態の鎮静化に奔走した世界カーリング連盟も、現地時間2月13日に行われた試合から審判2人が巡回する形でジャッジ体制を強化する異例の展開となった。