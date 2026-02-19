■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ イギリスー日本（日本時間19日、コルティナ・カーリング競技場）

カーリング女子の予選リーグが行われ、すでに敗退が決定している女子日本代表（チームランキング9位）は同21位のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。

チームのメンバーは前回大会とは異なるが、前回金メダルのイギリスと銀メダルの日本が対決した一戦。第1エンドは両チームともアイスの様子を伺い、ブランク（無得点）エンドとなった。

続く第2エンド、得点に有利な後攻のイギリスが一挙3点を奪い、日本は追いかける展開となった。有利なはずの後攻となった第3エンド、日本は吉村紗也香（34）のドローショットが短く、4人全員で懸命にスイープしたが届かず、イギリスに1点を与えた。

再び後攻となった第4エンド。日本は2点獲得のチャンスも、ドローショットがまたしてもショートし、1点の追加にとどまった。第5エンドではイギリスがハウスにある日本のストーンを2つ弾き出すダブルテイクアウトを成功させ、2点を奪取。日本は1−6とリードを広げられて前半を折り返した。

ショットの精度が高いイギリスに対し、なかなかアイスを読むのに苦戦していた日本。しかし第6エンド、吉村のテイクショットで2点を奪い、点差を3点に縮めた。第7エンドでイギリスに再び2点を追加され、つづく第8エンドでもスチールを許した日本は、ここで負けを認めるコンシードで試合をやめた。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。日本はすでに敗退が決まっている。

【試合経過】

イギリス 0 3 1 0 2 0 2 1 × × 計9

日本 0 0 0 1 0 2 0 0 × × 計3

【女子日本代表の試合予定】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本 ●5ー7 韓国

17日（火）日本 ●6ー9 カナダ

17日（火）日本 ●6ー8 イタリア

19日（木）日本 ●3ー9 イギリス

19日（木）日本ー中国

決勝トーナメント

20日（金）準決勝（2試合）

21日（土）3位決定戦

22日（日）決勝