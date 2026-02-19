▼ヴェルテンベルク（宮本師）中間は意欲的な調教ができているので最終追いは坂路で流す程度。ハンデも手ごろなので期待している。

▼ヴォランテ（羽月師）調教の動きはピリッとしなくても近走は3000メートル以上の距離で結果が出ていますからね。前走と同じ出来で臨めます。

▼サスツルギ（屋敷助手）追い切りに関しては完璧で言うことないです。ハミを替えてコントロールが利きやすくなった。転厩してからの感覚は一番良い。

▼シルブロン（稲垣師）良い頃の動き、反応から見ると少し脚色の鋭さが物足りないがジョッキー（三浦）にも把握してもらったので。

▼スティンガーグラス（友道師）背中のいい馬でしっかりと動けていた。器用さとトップスピードはないけどスタミナがあるタイプ。

▼トータルクラリティ（池添師）変わり身を求めて長距離戦に起用。一気に条件を替えてみる。

▼ファイアンクランツ（堀師）競馬が中止で帰厩。もともとカイ食いが細く、帰厩当初は気持ちも高ぶっていたが、少しずつ落ち着いてきた。直前は単走で微調整程度。距離が延びても大丈夫。

▼ファウストラーゼン（北村助手）心肺機能が高いので距離は延びていい。体調が良く、前走も上がりは脚を使っている。ブリンカーを装着する。

▼ブレイヴロッカー（本田師）月に1回、競馬を使えて堅実な成績。前々で競馬できれば。

▼ボーンディスウェイ（牧師）動きはいつも通り良かった。脚質が変わってきているし、この距離でも良いところを出せると思う。

▼マイネルカンパーナ（青木師）レース間隔は空いたが、好気配をキープしている。馬体もしぐさも祖父ステイゴールドを思わせる。長距離適性が高いので、ここでいい結果を出して春の天皇賞に向かいたい。

▼ミクソロジー（辻野師）動き自体は変わらないが、逃げた前走はかわされてからも止めていないから収穫はあった。ダイヤモンドSは3年前に強い勝ち方をしているので当時の雰囲気に戻れば。

▼レッドバリエンテ（福永助手）放牧を挟んで脚元の不安なく順調に調整を進められました。前走は重賞でも通用するところを示すことができたし、この距離に対応できると思います。

▼ローザサンリヴァル（高野師）この馬らしい、いい調教ができた。スタミナがあるので長距離は上手に走れます。ハンデも軽いのでチャレンジします。