◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)

カーリング女子予選リーグを戦う日本は、イギリスに完敗。5連敗で通算1勝7敗となりました。

第2エンドに相手の好ショットもあり、3点のビッグエンドを許すと、続くエンドもスチールを許し、4点の劣勢へ。

第4エンドは複数得点のチャンスでしたが、スキップ吉村紗也香選手のラストショットがミスになり、1点止まり。続くエンドは2点を奪われ、前半は1-6と苦しい展開となります。

第6エンド、後攻の日本がこの試合初めて2点の複数得点をマーク。しかし、準決勝進出の可能性を残すイギリスも直後に2点を取り返します。さらに複数得点を狙った第8エンドでは、1点をスチールされ、3-9へ。ここで日本はコンシードを宣言し。日本は5連敗となりました。

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。日本はすでに準決勝進出の可能性がなくなっています。苦しい試合が続いている日本は、最終戦で中国と戦います。

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4-8 スウェーデン12日 負 7-10 デンマーク14日 勝 7-5 スイス14日 負 4-7 アメリカ15日 負 5-7 韓国16日 負 6-9 カナダ17日 負 6-8 イタリア18日 負 3-9 イギリス19日 中国