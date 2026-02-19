巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１８日、休日返上の自主練習を行った。セルラーの室内でフリー打撃など１時間超、汗を流した。沖縄キャンプの対外試合２戦では計６打数無安打、１打点。目標の開幕１軍入りへ「５番勝負」に臨む。

午前１０時過ぎに泉口、小浜とともに球場入り。赤いリストバンドをはめた半袖姿で登場し「ダラダラするのが嫌いなので」と、宮崎キャンプ中の４日に続く休日返上だ。「４番・三塁」を任された練習試合２戦は安打こそないが、１７日・ロッテ戦（那覇）の５回に飛距離十分の中犠飛で初打点をマーク。紅白戦を含めた全３試合でフル出場を続けており「実戦に出してもらえているので、球は見えてきています」と状態は上向いている。

阿部監督が「結果と内容」を求める沖縄での実戦は残り５試合。三塁手候補では坂本と新外国人のダルベックが２１日のヤクルト戦（那覇）で今季初実戦に臨む見通しで、激しい定位置争いがいよいよ本格化する。「打球の角度を上げたい。結果ばっかりにこだわるんじゃなくて、常に（シーズンを見据えた）準備をするためです」と己と向き合いながらサバイバルを勝ち抜く。