「阪神２軍春季キャンプ」（１８日、具志川）

阪神の具志川キャンプは第４クール２日目を迎えた。１７日に行われる予定だったＤｅＮＡ戦が天候不良により中止となり、登板予定だった、能登や今朝丸らがシート打撃に登板。また、「右脚の肉離れ」でリハビリ中のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が初めて屋外でフリー打撃を行った。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−この日はシート打撃が行われた。

「いやいや、能登はスピードガン以上に、高めの真っすぐがね、角度もあるし、みんな高めのストレートに差し込まれてるよね。スピード以上にボールに力があるし、角度もあって。だからあの、カーブが有効だと思うよな。（打者が振り）遅れてるもん」

−町田も豪快な本塁打を放った。

「ああいう一発が出ると、風があったとはいえ、いい角度で上がっていくと。今朝丸もちょっとね、調子が上がってくれればいいのかな。今朝丸も悪くなかったよ。マックス１４６かな、出てて。ストレートの力もあったし。順調だと思うよ」

−立石が初めて外でケージに入った。

「やっぱり外に出ると、昨日もちょっと力は入ってたけど、外に出るといいスイングしてるよ。ツボも持ってるし、いい角度で上がる打球。宜野座では外で打ってたんでしょ？ロングティー。こうやって外である程度、バッティングピッチャーが投げてくれて、今日は北川コーチが（打撃投手を）やったけど、すごく気持ちよく打ってたと思うな」

−それだけ立石が順調だということ。

「今、やはりこうやってクールごとにレベル、その強度っていうか上がってるんだね。この辺をしっかりと最後、仕上げていかないといけないし。ここまではある程度、来るねん。最後のもう一ランクっていうか、上げるのがやはり大事になってくるんで。そういうところを、まだ気を緩めずに。今いいステップアップしてるんで。その辺をまたトレーナーと計画立てながらやっていかなきゃあかんな」

−軽く振って飛ばしてるように見えた。

「いや、強く振ってたよな。やっぱり何ていうの、そういうパワーっていうか、感じるよね。右にもやっぱり打ってたしね。ただ引っ張るだけじゃなく、広角に打ってたんで」