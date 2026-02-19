「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）

宜野座に福の神来たる−。落語家の笑福亭鶴瓶（７４）が１８日、阪神の沖縄・宜野座キャンプを初訪問した。激励を受けた藤川球児監督（４５）は、グラウンドでナインに向けた訓示を依頼。このサプライズ要求を快諾すると、円陣での声出し役も務めるなど爆笑を呼んだ。最後には「御利益」を求める選手が次々にボディータッチ。すかさず「俺はビリケンさんか！」とツッコミを入れるなど、鶴瓶劇場でリーグ連覇に向けたパワーを得た。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−笑福亭鶴瓶さんが来訪。

「福が来るかなと思って。御利益のある方ですからね。（選手に）疲れが出る頃に来ていただいて。松村（邦洋）さんとかも来ていただけるし、すごくありがたい激励ですけど、今日のタイミングではすごく良かったし、選手たちの頑張りもそうだし、いい瞬間になればなと思います」

−監督自身はバラエティー番組に出ないイメージだが、鶴瓶さんの番組には出演しているのは元々、感じるものがあったから？

「鶴瓶さん自体がおそらく漫談もされてはいるんですけど、スポーツの世界の『本気』という部分で、藤川球児という選手のことに興味を持ってくださったようで。（鶴瓶さんの番組に出演すると）見え方がまた違うので、すごく楽しいですし。僕はバラエティーに出ないわけではないですけど、みんな本気で仕事をやっている、しかも師匠ですから。そういう意味では僕も学ぶことが多いですね」

−練習ではラグズデールとモレッタがシート打撃に登板。

「そうですね。（試合を想定した場合の）２イニング分、投げるというところでは良かったんじゃないですかね」