一度は戦力外となった身だが、ド根性で開幕1軍を勝ち取る。新加入の元山がシート打撃でラグズデールから右前打、左翼線二塁打と広角に快音を響かせ、猛アピールした。

2メートル03の長身から繰り出された角度のある球にも食らいついた。2本とも、第1ストライクを積極的に振り抜いた。21日からのオープン戦3連戦に向けスイングを上昇モードに乗せた。

「まだまだ。投手も調整中ですし、ヒットと言っても差し込まれていた。完敗です」

崖っ縁の立場は自覚している。ヤクルト、西武を経て、3球団目のユニホーム。西武を戦力外となったが、阪神からいち早くオファーが届いた。勝負する環境を与えてくれた感謝を形に表すしかない。2本のヒットで満足はできない。

「阪神に来て発見が多い。聞いたことない考え方だらけなんで、そこは面白い。いっぱい話を聞いてます」

球団を渡り歩いたからこそ分かることがある。「そんな理論あんねや」「逆転の発想やな」と聞いた話を自分の技術に落とし込み、スイングの仕掛け方や打席での立ち位置も工夫を重ねる。“初耳学”を応用してのマルチ安打だった。

中野は東北福祉大の2年先輩。三遊間でコンビを組んだ経験もある。中野も「懐かしいと感じながら一緒にやっている。まだまだ実戦があるので、今日の結果に満足することなく、これからも結果を残し続けてほしい」とエールを送った。

この日は早出特守でその中野、大山と組んで汗を流した。シート打撃でも二塁だけでなく、三塁でも安定した動きを発揮。「これからも事を起こしていきたい。見逃し三振だけはしないように」と決意を口にした。新天地での発見を、元山はこれからも武器に変えていく。 （鈴木 光）

◇元山 飛優（もとやま・ひゆう）1998年（平10）12月4日生まれ、大阪府出身の27歳。佐久長聖（長野）では1、3年夏に甲子園出場。東北福祉大では3年時に大学日本代表に選ばれた。20年ドラフト4位でヤクルト入り。23年オフに交換トレードで西武移籍。25年オフに自由契約となり阪神入団。1メートル81、82キロ。右投げ左打ち。

