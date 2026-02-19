▼アサカラキング（斎藤誠師）好気配を保っている。（前に行けなかった）前走は位置取りの差。ブリンカーの効果はあった。得意の1400メートルで期待したい。

▼アルテヴェローチェ（北村助手）前走は収穫の大きいレースだった。馬の後ろにつけて落ち着いて走れた。落ち着いて競馬ができれば。

▼カンチェンジュンガ（庄野師）坂路で坂井を背に、いきっぷりが良かったですね。阪神の馬場も問題ないので展開が向いてくれれば。

▼グレイイングリーン（池江師）テンはセーブ気味で、しまいを伸ばす指示。折り合いもついていたし、しまいもいいはじけ方だった。自分の競馬をして、どれだけ伸びるか。

▼グロリアラウス（幸）元々引っかかるイメージだったのですが、今日は上手に走ってくれて反応も良かったです。

▼スリールミニョン（高橋康師）馬場がいい状態ではないのに走れていた。前後左右のバランスが良くなり、その分いい動きでしたね。

▼ソンシ（福永助手）骨折で長期休養明け。今は脚元の状態も安定していて、以前と変わりなく調教では速い時計をマークできています。

▼ダディーズビビッド（千田師）動きは良かった。年を重ねた感じもないし。阪神もいい。ただ長い間、休んだからね。

▼ディアナザール（斉藤崇師）具合はいい。重賞で相手は強くなるが、この馬の能力が発揮できれば通用してもおかしくない。

▼ナムラアトム（長谷川師）指示通りで良かった。状態は変わらず問題ない。脚を使っているので千四なら見直せる。

▼マイネルチケット（宮師）坂路単走でいい感じ。変わらず順調。前回より体調は良くなっているし、千四になるのもいい。

▼マサノカナリア（藤野師）予定通り。先週しっかりやっているので今週はしまい伸ばしていいですね。休み明けを使った効果はあります。

▼メイショウソラフネ（石橋師）悪くはなかったけど年齢的にあまり上積みはない。開幕週がどうかだけど地力とキャリアはあるからね。

▼メイショウチタン（中井助手）前走は休み明けという感じだったので確実に上がっています。気分良く行ければ。

▼ヤンキーバローズ（上村師）坂路で併せ、馬なりで。開幕の千四は流れてくれるので、この馬には好都合だと思う。

▼ララマセラシオン（大竹師）詰めて使ったことで緩さが解消されてきて、すこぶる元気。ただ開幕週の阪神は脚質的にどうか。時計が速くなるのは分が悪い。

▼レイベリング（鹿戸師）単走でいい動きだった。前走はうまく逃げ切ってくれたが、逃げにはこだわらない。マイル戦から1400メートル戦に替わるのもプラス。