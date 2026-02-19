阪神・岡田顧問 日本ハム移籍の島本は「いける、フォアボール出さん」日本ハム・新庄監督「インコースに勇気持って投げられる」
阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）のぶっちゃけ対談第３回。作戦面だけではなく、２５年１１月に阪神から日本ハムへ移籍した島本浩也投手（３３）への期待なども語り合った。
◇ ◇
日本ハム・新庄監督（以下、新庄）「そういえば、岡田さんが打席の途中で原口くんに代えてホームラン（※１）を打ったでしょ？去年、あれをマネしたんですよ。水谷くんを出そうと思って、奈良間くんのカウント途中で送り出したんですよ。失敗したけど、三振したけど。あれは読んでるんでしょ？」
阪神・岡田オーナー付顧問（以下、岡田）「そうそうそう」
新庄「カウントいくつでした？」
岡田「１ボールやんか。（投手は）エスコバーやん。（一走・中野に）ギャンブル（スタート）で、セカンドに（行かせて）な。セカンドにいったら、（代打）原口って決めとってん。あれな、（原口が）前の日にものすごいええファウルでアウトになってん、サードのファウルフライで」
新庄「分かるわ〜」
岡田「パーンって打ってな。もう、紙一重よ」
新庄「（記者を見て）結果じゃないんですよ！僕、よく言うでしょ？フライを打って」
岡田「天井に当たるようなごっついフライやったわ。ファウルフライ」
新庄「タイミング合ってね！分かるわ〜、それ。よう見てるでしょ？僕、セ・リーグの野球。直感ではないんですね？」
岡田「違う違う。もう用意しとったもん、原口は、あの時は。もう（交代選手が待機する）通路の一番前におったからな、京セラのな」
新庄「あと、そうだ！犠牲フライの打ち方！」
岡田「俺はね、一切『犠牲フライ打て』って言うてないんよ」
新庄「でも、（２０２３年は）多かったじゃないですか（※２）」
岡田「多いねん。大山なんかな、勝手に犠牲フライになんねん」
新庄「教えたわけじゃないんですね」
岡田「１死三塁で、みんなに『ヒット打ちにいけ』って言うてるよ。ピッチャーの足元に。『高めを打て』とは一切言ってない。１死三塁は低めを狙うんや」
新庄「センター前、ピッチャーの足元に？」
岡田「ピッチャーの足元にゴロを打て、と。だから、内野手が前に来てる時は、全部『ゴロを打て』言うてる。ヒットの確率が高くなるわけやから。ゴロ打ちにいってるから、ランナーもスタート切りやすいやんか」
新庄「ですね、ですね」
岡田「（打球が）ライナーで、（バットとボールが当たる瞬間にスタートを切る）ギャンブルでアウトなったって、そんなんしゃあない」
新庄「岡田さんは一塁にランナー出た時の盗塁はサインですか？」
岡田「サイン、サイン。全部サイン」
新庄「行ける時に行け（グリーンライト）、じゃなくてですか？」
岡田「初球に出した時は。で、（サインを）かぶした時はもうディスボールで行けと」
新庄（記者を見て）「ディスボールの方が選手は走りやすいんですよ。こっち（監督）のせい（になるから）」
岡田「でも、３球で行けんかったら、近本でもキャンセル出す」
新庄「あ〜、そうですか！」
岡田「キャンセル出す代わりに、ランエンドヒットにする。その後は」
−２５年１１月に阪神と日本ハムで島本と伏見がトレード。島本へ期待は？
新庄「インコースに強いボールというか勇気を持って投げられるピッチャーとは聞いてます。岡田さん使ってました？」
岡田「うん。途中から行けたんよ、回の頭じゃなしに。ランナーいてる時の方がええピッチングしよったかも」
新庄「右も左も関係ないんですか？」
岡田「関係なしに」
新庄「じゃあ、右のバッターの時に出してもいいんですね」
岡田「全然関係ない」
新庄「いいピッチャーいましたもんね、去年のタイガース。出番がなかったというだけでしょ？」
岡田「及川が良かったからな。桐敷もおるし」
新庄「じゃ、そんな変わってないですか？」
岡田「いけると思うよ」
新庄「投げさせるなら、七、八（回）？」
岡田「六やな。六、七やな」
新庄「フォアボールは出すピッチャーではないですか？」
岡田「フォアボールは出さん、出さん。自分で（カウント）ノースリーにしよる時あるけどな。それでポンとストライクを取って」
新庄「じゃあ、気にしなくていいですね。わざとしよったって思えば（笑）」
岡田「そうそう。次のバッターでアウトを取るんちゃうかなと思う時あるもん」
新庄「（回の）またぎはダメですかね？」
岡田「あ〜、またぎはせん方がエエかな」
新庄「じゃあ、またぎなしで（笑）。もう岡田さんがファイターズの監督やった方がいいんじゃない？ハッハッハ」
（一同爆笑）
新庄「ファイターズの監督ならしても面白いでしょ、今なら」
岡田「今のチームやったら勝てるやん」
新庄「いや、岡田さんなら勝てるやろうけど！」
岡田「お前も勝てるよ」
新庄「僕らはちょっと今年やるまで分からない。やってみないと。でも、面白いチームでしょう？ね？岡田さん、いいんですか。監督はもう」
岡田「もうええわ。しんどい」
※１…２３年４月２日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）で、２点差に迫られた八回２死一塁。島田の打席で一走・中野がけん制に飛び出す形で二盗を決めると、岡田監督は１ストライクから代打・原口を送って２ランを放つ。
※２…２３年の阪神は０８年の球団記録４６を超える４７犠飛。リーグ記録の１９９８年・巨人の４８にあと１つまで迫った。