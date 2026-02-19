阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）のぶっちゃけ対談第３回。作戦面だけではなく、２５年１１月に阪神から日本ハムへ移籍した島本浩也投手（３３）への期待なども語り合った。

◇ ◇

日本ハム・新庄監督（以下、新庄）「そういえば、岡田さんが打席の途中で原口くんに代えてホームラン（※１）を打ったでしょ？去年、あれをマネしたんですよ。水谷くんを出そうと思って、奈良間くんのカウント途中で送り出したんですよ。失敗したけど、三振したけど。あれは読んでるんでしょ？」

阪神・岡田オーナー付顧問（以下、岡田）「そうそうそう」

新庄「カウントいくつでした？」

岡田「１ボールやんか。（投手は）エスコバーやん。（一走・中野に）ギャンブル（スタート）で、セカンドに（行かせて）な。セカンドにいったら、（代打）原口って決めとってん。あれな、（原口が）前の日にものすごいええファウルでアウトになってん、サードのファウルフライで」

新庄「分かるわ〜」

岡田「パーンって打ってな。もう、紙一重よ」

新庄「（記者を見て）結果じゃないんですよ！僕、よく言うでしょ？フライを打って」

岡田「天井に当たるようなごっついフライやったわ。ファウルフライ」

新庄「タイミング合ってね！分かるわ〜、それ。よう見てるでしょ？僕、セ・リーグの野球。直感ではないんですね？」

岡田「違う違う。もう用意しとったもん、原口は、あの時は。もう（交代選手が待機する）通路の一番前におったからな、京セラのな」

新庄「あと、そうだ！犠牲フライの打ち方！」

岡田「俺はね、一切『犠牲フライ打て』って言うてないんよ」

新庄「でも、（２０２３年は）多かったじゃないですか（※２）」

岡田「多いねん。大山なんかな、勝手に犠牲フライになんねん」

新庄「教えたわけじゃないんですね」

岡田「１死三塁で、みんなに『ヒット打ちにいけ』って言うてるよ。ピッチャーの足元に。『高めを打て』とは一切言ってない。１死三塁は低めを狙うんや」

新庄「センター前、ピッチャーの足元に？」

岡田「ピッチャーの足元にゴロを打て、と。だから、内野手が前に来てる時は、全部『ゴロを打て』言うてる。ヒットの確率が高くなるわけやから。ゴロ打ちにいってるから、ランナーもスタート切りやすいやんか」

新庄「ですね、ですね」

岡田「（打球が）ライナーで、（バットとボールが当たる瞬間にスタートを切る）ギャンブルでアウトなったって、そんなんしゃあない」

新庄「岡田さんは一塁にランナー出た時の盗塁はサインですか？」

岡田「サイン、サイン。全部サイン」

新庄「行ける時に行け（グリーンライト）、じゃなくてですか？」

岡田「初球に出した時は。で、（サインを）かぶした時はもうディスボールで行けと」

新庄（記者を見て）「ディスボールの方が選手は走りやすいんですよ。こっち（監督）のせい（になるから）」

岡田「でも、３球で行けんかったら、近本でもキャンセル出す」

新庄「あ〜、そうですか！」

岡田「キャンセル出す代わりに、ランエンドヒットにする。その後は」

−２５年１１月に阪神と日本ハムで島本と伏見がトレード。島本へ期待は？

新庄「インコースに強いボールというか勇気を持って投げられるピッチャーとは聞いてます。岡田さん使ってました？」

岡田「うん。途中から行けたんよ、回の頭じゃなしに。ランナーいてる時の方がええピッチングしよったかも」

新庄「右も左も関係ないんですか？」

岡田「関係なしに」

新庄「じゃあ、右のバッターの時に出してもいいんですね」

岡田「全然関係ない」

新庄「いいピッチャーいましたもんね、去年のタイガース。出番がなかったというだけでしょ？」

岡田「及川が良かったからな。桐敷もおるし」

新庄「じゃ、そんな変わってないですか？」

岡田「いけると思うよ」

新庄「投げさせるなら、七、八（回）？」

岡田「六やな。六、七やな」

新庄「フォアボールは出すピッチャーではないですか？」

岡田「フォアボールは出さん、出さん。自分で（カウント）ノースリーにしよる時あるけどな。それでポンとストライクを取って」

新庄「じゃあ、気にしなくていいですね。わざとしよったって思えば（笑）」

岡田「そうそう。次のバッターでアウトを取るんちゃうかなと思う時あるもん」

新庄「（回の）またぎはダメですかね？」

岡田「あ〜、またぎはせん方がエエかな」

新庄「じゃあ、またぎなしで（笑）。もう岡田さんがファイターズの監督やった方がいいんじゃない？ハッハッハ」

（一同爆笑）

新庄「ファイターズの監督ならしても面白いでしょ、今なら」

岡田「今のチームやったら勝てるやん」

新庄「いや、岡田さんなら勝てるやろうけど！」

岡田「お前も勝てるよ」

新庄「僕らはちょっと今年やるまで分からない。やってみないと。でも、面白いチームでしょう？ね？岡田さん、いいんですか。監督はもう」

岡田「もうええわ。しんどい」

※１…２３年４月２日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）で、２点差に迫られた八回２死一塁。島田の打席で一走・中野がけん制に飛び出す形で二盗を決めると、岡田監督は１ストライクから代打・原口を送って２ランを放つ。

※２…２３年の阪神は０８年の球団記録４６を超える４７犠飛。リーグ記録の１９９８年・巨人の４８にあと１つまで迫った。