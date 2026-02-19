沖縄県宜野座村で春季キャンプ中の阪神に18日、福の神が来た。藤川球児監督（45）と親交がある虎党の落語家・笑福亭鶴瓶（74）が異例のグラウンドでの選手激励をした。スマホの待ち受け画面にすると幸運を呼ぶという“都市伝説”を持つ有名人の御利益にあやかろうと、虎ナインはボディータッチで歓迎した。11日に石井大智投手（28）が左アキレス腱を損傷。暗いニュースが先行したキャンプ地は“歩くパワースポット”の来訪で笑顔に包まれた。

ありがたや、ありがたや――とばかりに、虎ナインの手が笑福亭鶴瓶の体に伸びる。方々から「パワーをいただこう」の声。藤川監督も「待ち受け画面にすると運気が上がるから」と場を和ました。

おなかや背中をベタベタとタッチされる予想外の歓迎を受けた客人は、おなじみのダミ声で「ビリケンさんやんか」。足の裏をなでると御利益があるとされる大阪の幸運の神を引き合いに出し、その場を笑いに包んだ。

これは練習中の一コマ。球団関係者以外がグラウンドに下りるのは異例で、激励スピーチ、記念撮影、円陣に参加するおまけも付いた。お忍びで甲子園を訪れるほどの大の虎党と親交がある藤川監督は、特別ゲストとして招き入れた狙いをこう説明した。

「福が来るかなと思って。携帯の待ち受け画面にすると運気が上がると一時期有名で、そういったパワーをもらえるかなと思って」

福の神の効果か、その後に実施されたシート打撃では打線がつながる場面があった。メジャー通算112試合登板の実績がある新助っ人のモレッタから3連打。高寺が左前打、小幡が遊内野安打、谷端が中前打で続いた。鶴瓶来場の日につるべ打ち――を実現した。

前選手会長の中野は、この3連打の前に、ドリスから鮮やかな右前打を放った。「パワーをもらえると聞いたので左の肩から腕を触った」。さっそく御利益があり、この先も「いいことが起こるんじゃないかな」とノリ良く幸運を期待した。

選手の明るい表情を見届けた藤川監督の声も自然とはずんだ。

「鶴瓶さんのような偉大な方の笑顔を見ると、みんなうれしい。運とか縁とか恩とかはあると思う。それを大事にしてるのが阪神タイガース。それだけファンの方々の思いがあるから、（球団創設から）91年、ずっとつながってきていますから。小さな縁を大切にしながら進む必要はあると思いますね」

今春キャンプはアクシデントが続いた。豊田が死球で右手首を骨折。昨季50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した石井は左アキレス腱を損傷した。長期離脱を余儀なくされる暗いニュースが先行しただけに、“歩くパワースポット”の来訪で、みんなが幸せな気持ちになった。 （倉世古 洋平）

≪阪神の春季キャンプを訪問した有名人≫

★岩下 志麻（女優） 11年2月24日に安芸キャンプを訪れ、紅白戦を観戦。お目当ての新井貴浩に声援をおくった。

★渡辺 謙（俳優） 宜野座キャンプには12年2月4日を始め、近年は23、25年と姿を見せ、選手を激励している。

★島田 珠代（吉本新喜劇） 24年2月7日、間寛平とともに訪問。自身のギャグ「パンティーテックス」をグラブに刺しゅうしている伊藤将と念願の初対面。

★ロッチ中岡（お笑い） 24年2月8日に訪問。グラウンド整備のアルバイト経験があり、阪神園芸のスタッフと記念撮影も。

★勝 みなみ（女子プロゴルファー） 25年2月13日、26年2月6日と2年連続の訪問。投手陣の体の使い方などを熱心に観察。