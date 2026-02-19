ウクライナでは戦闘の長期化で兵力不足が指摘されています。いつ誰が戦場にでるかわからない今、若者らに前線で生き延びるための軍事訓練を行う元兵士を取材しました。

ウクライナ西部で学生らに軍事訓練の授業を行っているのは、激戦地での戦闘を経験したタラスさん。前線での任務に備えて、装備の知識や武器の扱い方を教えています。ウクライナでは、去年秋から大学でもこうした軍事訓練が義務化されています。

元ウクライナ兵・タラスさん「（Q：前線にいた時の写真ですか）前線のドネツク州にいたころです」「ロシア軍の爆弾が、私たちがいた場所のすぐ横に落ちました。『西方向からミサイル接近』という警告を聞いたあとの記憶はありません」

タラスさんは爆撃をうけ、頭部に大けがをしましたが、奇跡的に命をとりとめました。

元ウクライナ兵・タラスさん「（戦場では）恐怖と絶えず戦わなければなりません。重要なのは生き残るための具体的な『今』です。生と死の境に立たされるまで、本当の意味で理解することはないのです」

戦場での過酷なストレスにどう向き合うのか、心理的な状態も重要になるといいます。

元ウクライナ兵・タラスさん「この戦争が早く終わることを神に願っていますが、あと何年も続く可能性は否定できません。最悪なのは何の準備もなしに戦争に行くこと、準備不足のまま戦わざるを得なくなることです」

訓練不足のまま前線に赴き、犠牲になった若者も少なくないと話すタラスさん。前線で生き延びるための授業が続きます。