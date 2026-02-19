▼エアファンディタ（池添師）先週ジョッキー（亀田）が乗って調子の良さは感じてくれています。

▼エピファニー（杉原）時計も優秀で、しっかり最後もまとめられました。この舞台しかないぐらいの気持ちです。

▼エラトー（上村師）前走は今までにないぐらい、いい勝ち方。うまくかみ合えば、ここでもやれる。

▼ガイアメンテ（須貝師）前走は昇級初戦。オープンの壁もあったと思う。クラス慣れも見込めるし、これからの馬だから。

▼ケイアイセナ（平田師）ここ2週が抜群の動き。平たんの千八が一番合う。

▼ショウナンアデイブ（高野師）冬場になって調子を上げてきた。本当はマイルがいいが、小倉の千八なら。

▼タガノデュード（宮師）距離は二千より千八の方がいい。ハンデ戦でもあるし、ここでもやれていい。

▼ナムラエイハブ（長谷川師）ここを目標につくってきた。自分のリズムで競馬ができれば、しぶとい。

▼パレハ（新谷師）輸送すると減るので滞在で調整。展開次第で逆転も可能。

▼ビーアストニッシド（堀内師）体調自体はうちに来てから一番いい。

▼マテンロウオリオン（昆助手）全体的に伸ばす感じで無理させずに。7歳でも元気。

▼ラケマーダ（千田師）予定通りの連闘。去年も同じローテで好走（3着）していますから。

▼リカンカブール（浜中）いい動きでした。調教師も“これだけ動けると思ってなかった”と。