¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð¤¬´¶Æ°Åª¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¡ÄÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¡Ö·èµ¯½¸²ñ¡×
¡¡£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ï¡¢£±£¸Æü¤«¤é¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤È¤â¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡×¤Ç¸½»þÅÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹¶¼é¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¤Î³ÎÇ§¡¢¥µ¥¤¥ó¸ò´¹ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡££²£²Æü¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ù¡¹¤ËÎý½¬¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬µ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Ç¤¢¤ë£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾å¡¹¤À¡£Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿£±£µÆü¤Ë¤ÏµÜºê»ÔÆâ¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤ËÁ´Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¹ç¤·¤Æ·èµ¯½¸²ñ¤ò³«ºÅ¡£½é´é¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¡£Åö½é¤ÏÁª¼ê¤Î¤ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Êà¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¢Êý¤µ¤ó¡×¤é¤Ë¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¾å¼Á¤ÊÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÎé¹Ö¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂç¥¸¥ç¥Ã¥¤òÊÒ¼ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤³¤ó¤Ê¸åÆüÃÌ¤«¤é¡£¡ÖÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¶áÆ£¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°Åª¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤¤±ã¤Ç¤ß¤ó¤ÊÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤»¤¤¤«¡¢¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¶áÆ£¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢£×£Â£ÃÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄ·ë¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼«¤é¤âÁ°²óÂç²ñ¤Î·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥×Ìò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¡£·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÀïÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢»ø¤¿¤Á¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä°Ê¿´ÅÁ¿´¡½¡½¡£¶áÆ£¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£