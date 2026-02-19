¡Úµð¿Í¡ÛÉü³è´ü¤¹ºäËÜÍ¦¿Í¡¡³Ð¸ç¤ÎàÌµµÙ¥È¥ìá¤Ë¥Á¡¼¥àÃ¦Ë¹¡Ö¸«½¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ò¤È¶Ú¤Ç£²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸Æü¤ÎÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÏµÙÍÜÆü¡£¤µ¤¹¤¬¤ËµåÃÄ¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¼þ°Ï¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Ä«¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£Í¦¿Í¤Ï¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤â¸«½¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¤Î³«»Ï¤Ï¸áÁ°£¹»þ£³£°Ê¬¤«£±£°»þ¡£ºäËÜ¤Ï£·»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ïµå¾ìÆþ¤ê¤·¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¾ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¸ÄÊÌÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¤«¤é£±»þ´ÖÊ¬¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤¬¶¯²½¤ËÎå¤à¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢£³£·ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤âµÙÍÜÆü¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤ÜàÌµµÙ¾õÂÖá¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºò½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«¼çÄ´À°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö£ÓÈÉ¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Ç¯Îð¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö²£°ìÀþ¡×¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤¯°Ê³°¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤Çàº¹á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ºòµ¨¤ÎºäËÜ¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤â¤¢¤Ã¤Æ£²ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£½Ð¾ì¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿£²£°£°£¸Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤Î£¶£²»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¼ç¤ËÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉü³è¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏ¤ÎÂ§ËÜ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ò¿¼¡¹¤ÈÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö·ë²Ì¤â½Ð¤¿¤·¡¢½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖºòÇ¯¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤·¤ÆÁö¤ë½ÐÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¾õÂÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÖ¤êºé¤¤Ø¡¢ÇØÈÖ¹æ£¶¤¬ÌÛ¡¹¤ÈÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£