¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«¡©¡¡°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤ÏÌî¼ê¤ÎFAÊä¶¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡ÖA¥¯¥é¥¹ÁÀ¤¨¤ë¡×
¡¡½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤òËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬Ë¬Ìä¡£¥ª¥Õ¤Ë£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÌî¼ê¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸ÅÁã¤Î¸½¾õ¤È¡¢ºòµ¨£µ°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤¿¡£°Ë¸¶»á¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö£Á¥¯¥é¥¹¡×Éâ¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¡¦Æî¶¿¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÀ¾Éð´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£²Ç¯¤Ë£±£µ¾¡¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬À¾¸ý´ÆÆÄ¤À¡£´üÂÔ¤·¤Æ¹þ¤á¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢£¶£³¾¡£·£·ÇÔ£³Ê¬¤±¤Ç¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È£²£´¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Î£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿£²£´Ç¯¤Î¼Ú¶â£´£²¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·À¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£²¶¯¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤ÏÁ°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç³ÍÆÀ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬À¾¸ý´ÆÆÄ£²Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¡¢µåÃÄ¤Ï³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤¿¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÆüËÜµå³¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¥Í¥Ó¥ó¤È¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ËÁá¡¹¤Ë·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¡£°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«½õ¤Ã¿Í¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£³ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£×£Â£ÃÂæÏÑÂåÉ½¼çË¤¡¦ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È£²Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢£Æ£Á¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤é·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÌî¼ê£²¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£À¾Éð¤Î£Æ£Á¤Ë¤è¤ëÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ï¼Â¤Ë£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç£²¿ÍÆ±»þ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤À¤½¤¦¤À¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎÊä¶¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤¿Åê¼ê¿Ø¤À¡£º£°æ¤È¶¦¤ËÊÆ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµÇ°¤â¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ë¤Ï·×»»¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Î»ÄÎ±¤ÏÏ¯Êó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀèÈ¯¤Ïºòµ¨£±£°¾¡¡Ê£±£°ÇÔ¡Ë¤Î¶ùÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¶¶¡¢ÅÏÊÕ¡¢çÐºÂ¡¢¿·³°¹ñ¿Í¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤é¤Ç²ó¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤È¤Ï£²£³Ç¯°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤È¤Ê¤ëÁ°¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î³èÌö¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Çº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ò¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±²óÉü¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó£Ö¤òÁÀ¤¦ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬Æó·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é°é¤Æ¤¿Åê¼ê¿Ø¤ËÆÀÅÀÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Á¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë£³°Ì¤Ï½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë