¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦Âçß·¥µ¥é¡¡Ï¢¥É¥é¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤Î¸µµ¤¥¥ã¥é¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçß·¥µ¥é¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£´Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄÂ´¶È¸å¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤±éµ»¤Ë¡Ö¤Û¤ÜÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤¬¤¢¤¯¤É¤¤Ã¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âçß·¤Ï¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¤¬ÄÌ¤¦µï¼ò²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£¹Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£Ì¼Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¤Ë£²£´Ç¯¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµï¼ò²°¤Ç¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¿Í¤«¤é²¿¤ÎÌ®Íí¤â¤Ê¤¯¡Ø¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢¤ªÂÔ¤Á¡ª¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡ÊõÄÍ¤Î·ÐÎò¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤«¤éÉº¤ï¤»¤ëµ¤ÉÊ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÌòÊÁÄÌ¤ê¤ÎÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ç¡¢µï¼ò²°¤ÎÅ¹Æâ¤ËÌÀ¤ë¤¯¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÖÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÁÇ¤Î¼«Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢²Î·àÃÄ¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ï¥Þ¥êÌò¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¡£ÉñÂæ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦à±éµ»á¤òÆü¡¹³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Î±éµ»¤À¤«¤éÀ¼¤òÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤«¤éÍè¤¿»ä¤Ë¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£²¿¥«¥Ã¥È¤â»£¤ëÃæ¤ÇËè²ó¿·Á¯¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤«¤é°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤È¤â¶¦±é¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âçß·¤Ï¥¤¥é¥ó¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ìÆüËÜ°é¤Á¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤ÏÎ¾¿Æ¾ù¤ê¤À¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÍÈ¤²Êª¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸ÍÈ¤²Êª¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡²Î·àÃÄ¤ÇÃÃ¤¨¤¿³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼èºà¤Î¾ì¤µ¤¨¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÎÏ¡£º£¸å¤â¥É¥é¥Þ¤Ë±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤½¤¦¤À¡£
¡ù¤ª¤ª¤µ¤ï¡¦¤µ¤é¡¡£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¡£¥¤¥é¥ó¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡££±£·Ç¯¤ËÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡££±£¹Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë£±£°£µ´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£Ì¼Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£´Ç¯¤ËÂàÃÄ¡££²£µÇ¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¡¡¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡£