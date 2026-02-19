巨人・山崎伊織投手（２７）がオープン戦初戦となる２１日のヤクルト戦（那覇）に先発予定であることが１８日、分かった。昨季チームトップ１１勝とフル回転し、シーズン開幕投手の筆頭候補にも挙がる６年目右腕。宮崎、那覇とここまで春季キャンプで順調な調整を続けている新エースの今季初実戦に注目が集まる。２２日の中日戦（北谷）は則本昂大投手（３５）が、２３日の楽天戦（那覇）では新外国人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が先発予定と主力投手も続々登場。開幕ローテ争いが本格的に始まる。

阿部巨人のオープン戦開幕投手は背番号１９に託された。２１日、ホームのセルラースタジアムで迎える初戦。まず山崎が同一リーグのヤクルト相手に先陣を切って先発する。今年は１次キャンプ地の宮崎から順調に調整を進めて沖縄へ。これまでも「いいコンディションで臨めている。優勝・日本一を目指してやってるのでチームに１勝でも多く貢献できるように」と語っていたように、気持ちを高めて初の実戦へと向かう。

１４日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では２セット計３２球、のべ１０打席分で安打性１と安定感抜群の投球を披露。キレが光った直球は最速１４８キロを計測し、坂本、ダルベック、大城からは三振を奪った。見守った阿部監督も「しっかり準備してくれたんだなと。これを持続してほしい」と仕上がりの良さにうなずいていた。

大卒５年目の昨季は３年連続２ケタ勝利となる自己最多１１勝で貯金７。チームトップ１５６回１／３で防御率２・０７と大車輪の働きでチームをＡクラスに踏みとどまらせた。昨年１１月のイベント中には、共演した阿部監督から「素晴らしいキャンプ、オープン戦を送ってもらって（２５年）勝ち頭の山崎が開幕で投げてほしいという希望はあります」と今季の開幕投手筆頭候補に指名された右腕。現時点で唯一開幕ローテ入りを確約されているのもこの男だ。

現在１軍キャンプに帯同中の投手２０人のうち、先発候補は新加入の則本らを含め総勢１４人。オープン戦開幕と同時に超し烈なローテ・サバイバルのゴングが鳴る。２戦目の２２日・中日戦（北谷）では則本が先発で移籍後初実戦に臨み、田中将とドラ１・竹丸も登板する見込み。山崎と並ぶエース候補のウィットリーら新外国人は２３日の楽天戦（那覇）でデビュー予定と、主力投手も続々とマウンドに上がる。結果、内容が問われる競争のその先頭を、山崎が走る。